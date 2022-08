Le procès pour obstruction du chanteur R&B R. Kelly débute à Chicago

Devant un tribunal de district des États-Unis dans sa ville natale de Chicago, l'artiste musical multiplatine de 55 ans fait face à de multiples chefs d'accusation d'exploitation sexuelle d'un enfant, de séduction d'une femme et de possession de matériel contenant de la pornographie infantile.

Kelly, dont le nom complet est Robert Sylvester Kelly, fait partie des personnes les plus connues condamnées pour inconduite sexuelle au cours du mouvement #MeToo contre ce type de comportement ces dernières années.

Kelly, son ancien directeur commercial Derrel McDavid et son associé Milton "June" Brown font également face à des accusations d'obstruction à la justice. Les trois hommes sont accusés d'avoir tenté de corrompre et de menacer des témoins dans l'affaire de l'Illinois de 2008 dans laquelle il a été déclaré non coupable de 14 chefs d'accusation de pornographie infantile.

Les trois hommes ont plaidé non coupable aux accusations fédérales actuelles. Le procès devrait durer quatre semaines.

Dans une motion déposée dimanche, l'avocate de Kelly, Jennifer Bonjean, a demandé l'exclusion de tout juré potentiel ayant regardé la série documentaire Netflix "Surviving R. Kelly", qui relate les allégations contre lui.

Selon les documents judiciaires, au moins une des victimes présumées de Kelly devrait témoigner contre lui.

En juin, Kelly a été condamné à 30 ans de prison suite à sa condamnation par un tribunal fédéral de New York pour racket et prostitution. Le procès a amplifié les accusations qui pesaient sur le chanteur du tube "I Believe I Can Fly", récompensé par un Grammy Award, depuis deux décennies.

Kelly fait également face à diverses accusations d'État dans l'Illinois et le Minnesota.