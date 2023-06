Les acteurs d'Hollywood votent pour autoriser la grève alors que les scénaristes sont toujours en grève

Le syndicat SAG-AFTRA a fixé à lundi la date limite pour que ses 160 000 membres votent pour donner à leurs négociateurs le pouvoir de déclencher une grève si nécessaire. Les négociations entre le syndicat des acteurs et les principaux studios devraient débuter mercredi.

Au cours du week-end, les studios ont probablement évité un nouvel arrêt de travail en concluant un accord de principe avec la Directors Guild of America (DGA). Cet accord entrera en vigueur si les membres de la DGA le ratifient.

Dans le cadre de leurs négociations, les acteurs chercheront à obtenir une augmentation de salaire et des garanties contre l'utilisation non autorisée de leurs images par l'intelligence artificielle. Leur accord actuel expire le 30 juin.

Dans une lettre adressée aux membres pour les inciter à voter en faveur d'une autorisation de grève, les dirigeants de SAG-AFTRA ont déclaré que l'industrie avait changé de manière spectaculaire avec l'essor de la télévision en continu et l'émergence de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle générative.

"Nous sommes entrés de plain-pied dans l'industrie du divertissement numérique et de la diffusion en continu, ce qui exige un contrat adapté au nouveau modèle commercial", indique la lettre.

Un porte-parole de l'Alliance of Film and Television Producers (AMPTP), qui représente Walt Disney Co, Netflix Inc et d'autres grands studios, n'a fait aucun commentaire.

La grève d'un mois menée par plus de 11 500 membres de la Writers Guild of America (WGA) a disrupté la production d'émissions de fin de soirée et mis fin à des projets très médiatisés, notamment une nouvelle saison de "Stranger Things" de Netflix et un spin-off de "Game of Thrones" pour HBO, propriété de Warner Bros Discovery.

Une grève des acteurs entraînerait une fermeture plus large et augmenterait la pression sur les studios qui ont besoin de programmes pour alimenter leurs services de streaming et la grille de diffusion télévisuelle de l'automne.

Lors de la dernière grève de la WGA en 2007 et 2008, un accord entre les studios et la DGA a incité les scénaristes à retourner à la table des négociations.

Vendredi, le négociateur de la WGA, Chris Keyser, a soutenu que ce ne serait pas le cas cette fois-ci. "Tout accord permettant à cette ville de reprendre le travail passe directement par la WGA, et il n'y a aucun moyen de contourner cela", a déclaré M. Keyser dans une vidéo publiée sur YouTube.