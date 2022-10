Les actions asiatiques chutent, journée décisive pour les obligations britanniques

Les inquiétudes concernant la stabilité financière sont venues s'ajouter au panorama corrosif, tous les regards étant tournés vers les obligations britanniques maintenant que la frénésie d'achats d'urgence de la Banque d'Angleterre (BoE) est terminée.

La décision du Premier ministre Liz Truss de licencier son ministre des finances pourrait contribuer à rassurer les investisseurs, mais son propre sort n'est pas clair, les médias rapportant que les parlementaires conservateurs tenteront de la remplacer cette semaine.

Le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, a averti ce week-end que les taux pourraient devoir augmenter davantage que ce que l'on pensait il y a seulement deux mois.

"La BoE procédait à des achats d'obligations d'urgence, techniquement identiques à l'assouplissement quantitatif, d'une main, tout en augmentant furieusement le taux directeur de l'autre", ont déclaré les analystes d'ANZ dans une note.

"L'action du marché de lundi constituera un test, non seulement pour la survie de la vision à faible taux d'imposition de Truss, mais aussi pour son avenir politique."

La livre sterling était cotée en hausse de 0,6 % à 1,1240 $, mais les échanges étaient clairsemés avec peu de liquidités en Asie.

Sur les marchés des actions, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique en dehors du Japon a reculé de 0,5 % et s'est rapproché de son plus bas niveau depuis 2 ans et demi la semaine dernière. Le Nikkei japonais a perdu 1,1% et la Corée du Sud 1,5%.

Les contrats à terme du S&P 500 ont légèrement augmenté de 0,5 % après la forte baisse de vendredi, tandis que les contrats à terme du Nasdaq ont ajouté 0,4 %.

Alors que le S&P est à 25% de son pic, l'économiste de BofA Jared Woodard a prévenu que la chute n'était pas terminée étant donné que le monde est en train de passer de deux décennies d'inflation à 2% à une période d'inflation à 5%.

"70 000 milliards de dollars de 'nouvelles' technologies, de croissance et d'obligations d'État, évalués pour un monde à 2 %, sont vulnérables à ces changements séculaires alors que les 'vieilles' industries comme l'énergie et les matériaux se développent, inversant des décennies de sous-investissement", a-t-il écrit dans une note.

"Sortir des proxys 60/40 et acheter ce qui est rare - l'électricité, la nourriture, l'énergie - est la meilleure façon pour les investisseurs de se diversifier."

SURVEILLANCE DES INTERVENTIONS

Le rapport sur l'inflation américaine de la semaine dernière a incité les marchés à s'attendre à ce que la Réserve fédérale augmente les taux de 75 points de base le mois prochain, et probablement de la même manière en décembre.

Une foule de décideurs de la Fed s'expriment cette semaine, ce qui laisse présager de nombreuses occasions de titres bellicistes. La saison des bénéfices se poursuit également avec, entre autres, les résultats de Tesla Inc, Netflix et Johnson & Johnson.

En Chine, le congrès du parti communiste devrait accorder un troisième mandat au président Xi Jinping, tandis qu'il pourrait y avoir un remaniement des principaux rôles économiques, les titulaires approchant de l'âge de la retraite ou de la limite de leur mandat.

Sur les marchés des devises, le dollar reste roi, les investisseurs tablant sur des taux américains culminant autour de 5 %.

Le yen a été particulièrement touché alors que la Banque du Japon s'en tient à sa politique super-easy. Les autorités se sont abstenues d'intervenir la semaine dernière alors même que le dollar dépassait le niveau de 148,00 pour atteindre des sommets de 32 ans.

Tôt lundi, le dollar était en hausse à 148,62 yens et se dirigeait vers le prochain objectif à 150,00.

L'euro s'est maintenu à 0,9733 $, après avoir enregistré une performance plus stable la semaine dernière, tandis que le Dollar Index américain a reculé d'une fraction à 113,20.

La hausse du dollar et des rendements obligataires mondiaux a été un frein pour l'or, qui est resté bloqué à 1 646 $ l'once. [GOL/]

Les prix du pétrole tentaient de rebondir après avoir chuté de plus de 6 % la semaine dernière, les craintes d'un ralentissement de la demande l'emportant sur les plans de réduction de la production de l'OPEP. [O/R]

Le Brent s'est raffermi de 64 cents à 92,27 $ le baril, tandis que le brut américain a augmenté de 55 cents à 86,16 $ le baril.