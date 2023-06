Les dirigeants de la société de bien-être sexuel OneTaste accusés de travail forcé par les États-Unis

La fondatrice Nicole Daedone, qui a occupé le poste de directrice générale jusqu'en 2017, et l'ancienne directrice des ventes Rachel Cherwitz ont été accusées d'avoir incité des bénévoles, des entrepreneurs et des employés à s'endetter pour suivre des cours qui, selon elles, pouvaient guérir les traumatismes et les dysfonctionnements sexuels.

Les procureurs de l'arrondissement de Brooklyn, à New York, ont déclaré que les accusés avaient également soumis les membres de OneTaste à une surveillance dans des maisons communes, qu'ils leur avaient demandé de se livrer à des actes sexuels pour "la liberté et l'illumination" et qu'ils n'avaient pas payé les salaires promis.

Daedone, 56 ans, est en fuite, tandis que Cherwitz, 43 ans, a été arrêté mardi et devrait comparaître devant un tribunal fédéral de Californie.

Leurs avocats n'ont pas pu être joints dans l'immédiat.

Fondée en 2004, la société californienne OneTaste a fait l'objet l'année dernière du documentaire Netflix "Orgasm Inc", qui a suivi son ascension et l'émergence d'"allégations troublantes" de la part de ses membres.

OneTaste n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.