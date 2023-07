Mike Dolan fait le point sur les marchés américains et mondiaux pour la journée à venir.

Le mois de juillet se réchauffe et se refroidit en même temps - et ce n'est pas seulement à cause du temps extraordinaire.

Les grandes capitalisations technologiques, qui ont porté les actions de Wall Street à leur plus haut niveau depuis plus d'un an, commenceront à présenter leurs résultats du deuxième trimestre plus tard dans la journée de mercredi, tandis que les marchés mondiaux ont été à nouveau soutenus par le fait que la Grande-Bretagne commence enfin à rejoindre le club des pays désinflationnistes.

Tesla et Netflix - qui font tous deux partie de l'indice new-yorkais FANG+TM, composé de 10 valeurs et composé de géants de la technologie et du numérique, qui a presque doublé depuis le début de l'année - publieront leurs résultats après la cloche mercredi. IBM publie également ses résultats.

Les banques qui battent les prévisions reçoivent une mise à jour de Goldman Sachs après que son rival Morgan Stanley ait fait une mise à jour à la lumière d'un taux d'inflation britannique qui bat les prévisions.

Événements à surveiller plus tard dans la journée de mercredi :

* Résultats des entreprises américaines : Tesla, Goldman Sachs, Netflix, IBM, Kinder Morgan, United Airlines, Halliburton, M&T Bank, Northern Trust, Zions Bancorp, US Bancorp, Citizens Financial, Nasdaq, Equifax, Discover Financial, Crown Castle, Steel Dynamics, Baker Hughes, Elevance Health.

* Mise en chantier et permis de construire aux États-Unis en juin

* Le Trésor américain vend aux enchères des obligations à 20 ans