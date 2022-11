Les nouveaux acteurs de la série royale "The Crown" affirment que les téléspectateurs savent qu'il s'agit d'un drame.

L'émission primée, qui suit le règne de la Reine Elizabeth de Grande-Bretagne, revient pour une cinquième saison mercredi, présentant les membres de la famille royale dans les années 1990, lorsqu'ils ont dû faire face à des problèmes conjugaux, à la dissidence du public et à un incendie au château de Windsor.

La série a suscité des critiques et des appels à l'avertissement sur ses intrigues dramatisées. Certains commentateurs se sont inquiétés de sa diffusion deux mois seulement après la mort d'Elizabeth et de l'impact qu'elle pourrait avoir sur le règne de son fils Charles.

Netflix décrit "The Crown" comme une "dramatisation fictive", inspirée d'événements réels.

"Tout le monde regarde 'The Crown' depuis quatre saisons, cela ne les a pas dérangés auparavant", a déclaré à Reuters l'actrice Imelda Staunton, qui incarne Elizabeth dans la cinquième saison.

"Je pense que le public sera réconforté par le simple fait de passer à nouveau du temps avec ces personnes."

Staunton était en train de tourner la sixième saison quand Elizabeth est morte.

"J'étais inconsolable cette nuit-là et cela m'a surprise... J'ai pensé 'Eh bien, j'ai vécu avec elle si étroitement pendant deux ans et demi'... (Voir) les gens faire la queue pour la voir, c'était si émouvant."

Parmi les nouvelles intrigues, citons le divorce de Charles avec la défunte Princesse Diana et les conversations intimes avec Camilla Parker-Bowles, désormais son épouse.

"C'est une période de sa vie qui n'était pas seulement la fleur de l'âge mais aussi, à bien des égards, la période la plus difficile de sa vie", a déclaré l'acteur Dominic West, qui joue Charles.

"J'ai ressenti énormément d'empathie et de sympathie pour lui, et cela a été l'un des défis et aussi l'une des joies de le jouer... Je ne pense pas que (la saison 5) soit flatteuse mais je pense qu'elle est juste."

Olivia Williams, qui joue Camilla, a déclaré : "C'était une période très difficile pour elle et je voulais rendre justice à cela."

Les critiques ont émis des avis mitigés sur la cinquième saison, mais la plupart ont salué le portrait de Diana par l'actrice Elizabeth Debicki.

"Quand vous rejoignez 'The Crown'... il y a une énorme quantité d'images d'archives qui sont à votre disposition, alors j'ai simplement plongé dedans", a-t-elle dit en parlant de sa préparation pour le rôle.