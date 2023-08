Après trois mois de piquets de grève, les scénaristes hollywoodiens en grève se sont montrés optimistes mercredi quant à la réouverture des négociations contractuelles avec les grands studios et à la possibilité de reprendre le travail dans quelques semaines.

Les détails de la dernière proposition de l'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), le groupe commercial représentant Walt Disney, Netflix et d'autres grands studios et diffuseurs, restent entourés de secret. Toutefois, les membres de la Writers Guild of America ont des raisons d'espérer.

"Je suis d'un optimisme prudent. J'étais ici lors de la grève de 2007-2008 et les discussions peuvent aller très lentement, elles peuvent s'interrompre ou, si elles aboutissent à un véritable accord, elles peuvent aller assez vite", a déclaré Pam Davis, scénariste de "Flashpoint", à Reuters, devant les studios Amazon à Culver City.

Les scénaristes se sont mis en grève le 2 mai en raison d'une impasse sur la rémunération, la dotation minimale en personnel dans les salles de rédaction, les paiements résiduels et les limites imposées à l'intelligence artificielle. Ils ont été rejoints sur les piquets de grève le 14 juillet par les membres de la Screen Actors Guild, ce qui a entraîné l'arrêt d'une grande partie de la production cinématographique et télévisuelle américaine. Dans ce qui pourrait être un signe de progrès dans un conflit de travail qui dure depuis des mois, les négociateurs de la WGA et de l'AMPTP se sont rencontrés mardi pour discuter de la dernière proposition de contrat, plus de 100 jours après le début de la grève.

"Ils recommencent à discuter alors qu'ils ne le faisaient pas il y a quelques semaines", a déclaré K.C. Scott, agent de liaison de la WGA et scénariste de "Physical". "C'est ce à quoi je m'accroche.

Scott a ajouté que, bien qu'il ne sache pas ce que l'AMPTP a offert à la guilde, la WGA prépare une contre-offre qui, selon lui, sera dans le meilleur intérêt des scénaristes.

Si Terri Kopp, scénariste de "Law and Order" et agent de liaison de la WGA, est également optimiste quant à la poursuite des négociations avec les studios, elle s'inquiète des fuites d'informations lors de leurs sessions de négociation confidentielles.

"Cela nous rend méfiants parce que les fuites sont conçues pour qu'ils (les studios) aient une bonne image et que la WGA ait une mauvaise image", a déclaré Mme Kopp. "Je pense qu'il est possible qu'ils essaient de nous donner de l'espoir et qu'ils retirent ensuite le ballon comme Lucy. (Reportage de Danielle Broadway ; Rédaction de Dawn Chmielewski ; Rédaction de Sandra Maler)