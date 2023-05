Les scénaristes hollywoodiens en grève déplorent le glissement des droits résiduels

Le premier paiement qu'elle a reçu pour sa part des locations numériques de la série n'était que de 4 dollars, avant impôts, soit à peine de quoi s'acheter un café au lait. Le chèque résiduel pour la diffusion en continu représentait un tiers des 12 000 dollars que Mme Jones a reçus pour l'écriture d'un épisode de la série dramatique "Queens" sur ABC.

Mme Jones a déclaré qu'elle savait que ce montant serait inférieur à celui que les chaînes de télévision versent sous forme de droits résiduels. "Mais je ne savais pas que ce serait à ce point.

Les indemnités résiduelles sont devenues un élément central de la grève des 11 500 membres de la Writers Guild of America, qui réclament une meilleure rémunération et des engagements en matière de personnel de la part des studios hollywoodiens.

Les scénaristes affirment que les services de diffusion en continu, qui ont bouleversé des décennies de pratiques commerciales de l'industrie de la télévision, ont considérablement réduit leur rémunération. Ils disent viser à récupérer les revenus perdus, en partie, en proposant des paiements de streaming qui prennent en compte le nombre de fois qu'un épisode est visionné, et le nombre d'abonnés en dehors des États-Unis.

L'Alliance of Motion Picture and Television Producers, le groupe qui négocie au nom des studios, affirme que la diffusion en continu a été une aubaine pour les scénaristes, en leur offrant davantage de possibilités de missions et en leur permettant de gagner de l'argent sur des émissions qui ont été annulées ou qui n'auraient pas pu être diffusées en syndication.

Lorsque les réseaux de radiodiffusion dominaient le salon, les scénaristes percevaient plusieurs salaires. En plus de leur salaire hebdomadaire, ils recevaient une rémunération pour le scénario de chaque épisode qu'ils écrivaient, puis percevaient des paiements de réemploi, appelés "residuals", chaque fois que la série était rediffusée, souvent pendant les mois d'été.

Lorsqu'une série atteint la barre des 100 épisodes, elle peut être vendue en syndication, remplir les grilles de programmation de jour des chaînes de télévision locales, être rediffusée sur les réseaux câblés ou en dehors des États-Unis. Les scénaristes recevaient un chèque chaque fois que leurs épisodes apparaissaient sur un écran de télévision.

LES DROITS RÉSIDUELS ÉTAIENT "TRÈS SAINS

La diffusion en continu a modifié la structure de rémunération et représente aujourd'hui la plus grande part des revenus résiduels de la télévision.

"Nous avions l'habitude de percevoir des rémunérations résiduelles très élevées. Un scénariste pouvait rester un an sans travailler, voire deux, et il pouvait vivre confortablement de ces revenus résiduels, tout en étant payé pour le travail accompli", a déclaré Kristine Huntley, qui a travaillé comme scénariste et productrice sur la série "Surfside Girls" sur AppleTV+.

Ces chiffres ont tellement baissé que, là où vous obteniez un salaire résiduel à cinq chiffres, vous n'obtenez plus qu'un salaire résiduel à trois chiffres", a-t-elle ajouté.

Les scénaristes continuent de percevoir des salaires hebdomadaires et des droits d'écriture par épisode, bien que les séries diffusées en continu comportent généralement moins d'épisodes par saison, ce qui signifie moins de possibilités de recevoir un crédit d'écriture et une rémunération plus faible.

Avec la diffusion en continu, les paiements résiduels ne sont pas basés sur le nombre de fois qu'un épisode est visionné. Il s'agit plutôt d'une redevance annuelle fixe qui tient compte du nombre d'abonnés, Netflix, Amazon Prime Video et Disney+ payant davantage les scénaristes.

Selon un dirigeant de studio, les scénaristes ont négocié une augmentation de 46 % des droits résiduels pour les programmes diffusés en continu, à partir de 2022. Ces chèques plus importants commencent tout juste à être versés. Une autre source de l'industrie, qui a également requis l'anonymat, a déclaré que les résidus ont atteint un niveau record l'année dernière, avec près de 45% provenant de la diffusion en continu, la part du lion provenant de Netflix.

La dernière proposition de la guilde augmenterait de 200 % les droits résiduels des films étrangers en streaming, un chiffre qui, selon les dirigeants des studios, ne tient pas compte du fait que les frais d'abonnement varient d'un pays à l'autre.

La guilde affirme qu'elle cherche à combler l'écart entre les paiements résiduels nationaux et internationaux.

Netflix paie actuellement 20 018 dollars pour un épisode d'une heure diffusé aux États-Unis, mais un tiers de ce montant pour le même épisode diffusé par plus de 150 millions d'abonnés dans le monde.

Au cours de sa carrière de scénariste à Hollywood, qui s'étend sur plus de dix ans, Leila Cohan a travaillé sur des séries télévisées et des séries en streaming, notamment en tant que co-productrice exécutive de "Bridgerton", un drame d'époque très populaire sur Netflix.

"Bridgerton est l'une des séries les plus regardées de Netflix, bien que la comédie "Awkward" du réseau MTV, moins médiatisée, ait généré des paiements résiduels plus élevés pour Leila Cohan, qui a écrit cinq épisodes au cours des deux dernières saisons de la série.

"Ce n'était pas suffisant pour vivre, mais c'était un bon complément", a déclaré M. Cohan. "Aujourd'hui encore, j'en tire quelques milliers par an.

"Bridgerton", avec ses huit saisons d'épisodes, a donné lieu à un seul crédit d'écriture en 2020 et à un chèque de redevances qui, selon M. Cohan, ne reflète pas l'importance de la série pour Netflix.

"Les droits d'auteur sont censés représenter un certain niveau de partage des bénéfices", a déclaré M. Cohan. Si "Bridgerton" est l'une des séries qui a le plus de succès et qu'elle apporte un grand nombre d'abonnés à Netflix ou les aide à conserver leurs abonnés, je pense que je devrais être rémunéré pour cette valeur.