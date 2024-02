Jeremy Allen White et Ayo Edebiri, deux vedettes de la série "The Bear", ont été récompensés samedi lors de la cérémonie des Screen Actors Guild Awards, l'une des plus grandes cérémonies hollywoodiennes précédant la cérémonie des Oscars.

Les prix ont été décernés par les membres du syndicat d'acteurs SAG-AFTRA, et les lauréats et participants ont évoqué leurs débuts dans le monde du spectacle.

"Je suis très honoré de faire partie de cette communauté", a déclaré M. White en acceptant le prix du meilleur acteur dans une comédie télévisée. "Je voulais faire partie de cette communauté toute ma vie. Je n'avais pas de plan de rechange.

Sa covedette, Edebiri, a remporté le prix de la meilleure actrice dans une comédie télévisée pour cette série qui raconte l'histoire d'un chef gastronomique qui tente de redresser la sandwicherie familiale de Chicago.

Ali Wong a été nommée meilleure actrice dans une série limitée pour "Beef", une série dramatique sur la violence routière. Elle a remercié sa mère, âgée de 83 ans, qui se trouvait dans le public.

"Je sais que cela a été très difficile lorsque je vous ai dit que je voulais faire de la comédie, et j'espère que vous avez l'impression que tout s'est bien passé", a-t-elle déclaré.

Les films à succès "Barbie" et "Oppenheimer" s'affrontaient à nouveau pour le prix le plus important de la soirée, celui de la meilleure distribution cinématographique. Les autres films en lice sont "La couleur pourpre", "Killers of the Flower Moon" et "American Fiction".

La cérémonie a eu lieu après que la SAG-AFTRA a organisé une grève de quatre mois contre les studios hollywoodiens l'année dernière pour réclamer des salaires plus élevés et des protections contre l'intelligence artificielle.

"Il est particulièrement significatif d'être à nouveau réunis ici, pour cette occasion, après avoir traversé une période très difficile avec la grève", a déclaré l'acteur Idris Elba dans son discours d'ouverture.

La cérémonie était diffusée en direct sur Netflix pour la première fois, dans le cadre des efforts déployés par le service de diffusion en continu pour élargir sa programmation en direct.

Les choix de films de la SAG-AFTRA sont suivis de près, car les acteurs constituent le plus grand groupe de votants pour les Academy Awards, les prix les plus importants de l'industrie cinématographique, qui se tiendront le mois prochain.

Une victoire du drame historique "Oppenheimer" du réalisateur Christopher Nolan renforcerait son statut de favori pour le meilleur film aux Oscars. Ce film sur la course à la fabrication de la première bombe atomique a déjà été récompensé aux Golden Globes, aux British Academy Film Awards et à d'autres cérémonies.

Si l'aventure de la poupée féministe "Barbie" ou un autre concurrent l'emporte, la course aux Oscars du 10 mars s'en trouverait bouleversée.

Dans les concours d'interprétation de la SAG, Emma Stone briguera le titre de meilleure actrice pour son rôle de femme ressuscitée dans la comédie noire "Poor Things". Parmi ses concurrentes figurent Margot Robbie, l'actrice principale de "Barbie", et Lily Gladstone, la star de "Killers of the Flower Moon", un drame sur les meurtres de membres de la communauté amérindienne Osage dans l'Oklahoma des années 1920.

Cillian Murphy, qui incarne le physicien J. Robert Oppenheimer, est nommé dans la catégorie du meilleur acteur, face à Bradley Cooper dans "Maestro", Paul Giamatti dans "The Holdovers" et d'autres.

La SAG-AFTRA remettra également un prix pour l'ensemble de sa carrière à Barbra Streisand, actrice, productrice, réalisatrice, chanteuse et écrivain. (Reportage de Lisa Richwine ; Rédaction de Mary Milliken, Bill Berkrot et William Mallard)