NETFLIX : ANNONCE LA PREMIÈRE EXCLUSIVE DE "TON NOM EN PLEIN CŒUR"

Le plus gros succès LGBTQ au box-office taïwanais, nommé cinq fois aux Golden Horse Awards, s'apprête à être diffusé dans le monde entier

Taipei, le 23 novembre 2020 - Netflix, leader mondial du divertissement en streaming, annonce aujourd'hui la diffusion mondiale de Ton nom en plein cœur, plus gros succès LGBTQ au box-office taïwanais. Produit par Arthur Chu (Chu Yu Ning) et réalisé par Patrick Liu, le film sera diffusé en exclusivité mondiale sur Netflix à partir du 23 décembre.

Ton nom en plein cœur raconte l'histoire de deux lycéens pensionnaires d'une école pour garçons qui explorent leur amitié, puis l'amour sincère qu'ils éprouvent l'un pour l'autre dans les années 1980, à une époque où Taïwan lève sa loi martiale et s'apprête à tourner le dos à un modèle de société conservatrice pour devenir le pays asiatique le plus ouvert aux communautés LGBTQ. Lorsque le pensionnat devient mixte, la relation des deux protagonistes est mise à l'épreuve par l'arrivée d'une lycéenne. Le film a été primé dans les catégories 'Meilleure chanson originale' et 'Meilleure photographie' aux Golden Horse Awards de cette année, la cérémonie de remise de prix annuelle la plus prestigieuse pour les films en langue chinoise.

S'étant inspiré de ses souvenirs de lycée, le réalisateur Patrick Liu déclare : « J'espère que les spectateurs s'identifieront à l'affection et aux peines de cœur ressenties par la communauté LGBTQ, qui sont tout aussi authentiques que celles des autres. Je souhaite que ce film contribue à libérer la parole dans toute l'Asie. Je rêve d'un monde sans discrimination, où règnent un peu plus d'amour et de tolérance. À la veille de la diffusion mondiale du film, il me tarde de connaître la réaction des spectateurs. » Arthur Chu, producteur, ajoute : « Tous les spectateurs Netflix vont bientôt pouvoir se plonger dans une histoire intemporelle remplie d'affection. Nous invitons chacun à revivre un aspect de son premier amour grâce à ce film. »

Suite au rôle qui l'a révélé dans Detention, Jing-Hua Tseng fait une nouvelle fois preuve de son talent dans cette histoire déchirante qu'il partage avec Edward Chen, nommé cette année aux Golden Horse Awards dans la catégorie Meilleur espoir. « L'amour ne connaît pas de frontières et ne se soucie pas de nationalité, d'ethnicité ou de genre. Espérons qu'après avoir vu ce film, chacun puisse trouver son propre chemin vers l'amour », déclarent Jing-Hua et Edward.

Ton nom en plein cœur sera diffusé mondialement le 23 décembre sur Netflix.

À propos de 'Ton nom en plein cœur'

Première diffusion mondiale : 23 décembre 2020. 0h00 heure du Pacifique (16h00 heure de Taipei)

Société de production : Oxygen Film

Réalisation : Patrick Liu

Production : Arthur Chu (Chu Yu Ning)

Photographie : Yao Hung-i

Avec : Jing-Hua Tseng, Edward Chen

À propos de Netflix :

