NETFLIX : S'ASSOCIE AU CÉLÈBRE ÉCRIVAIN ET PROFESSEUR IBRAM X. KENDI POUR PORTER TROIS DE SES PLUS GRANDS SUCCÈS À L'ÉCRAN

Les créateurs primés Roger Ross Williams, Mara Brock Akil et Chris Nee sont attachés aux projets

Netflix s'associe au Dr Ibram X. Kendi, écrivain reconnu et spécialiste de l'antiracisme, pour produire trois nouveaux projets inspirés de ses plus grands succès maintes fois récompensés : 'Stamped from the Beginning: The Definitive History of Racist Ideas in America', 'Stamped: Racism, Antiracism and You' et 'Antiracist Baby'. Netflix adapte ces ouvrages en différents formats et genres, portant sur le racisme un regard attentif en phase avec son époque, pour les publics de tous âges.

Stamped from the Beginning, un docu-fiction se basant sur l'ouvrage du Dr Kendi 'Stamped from the Beginning: The Definitive History of Racist Ideas', lauréat du National Book Award, sera réalisé et produit par Roger Ross Williams, primé aux Oscars et aux Emmy Awards (Preuves d'innocence, The Apollo, Life, Animated, Music by Prudence), via sa société de production One Story Up. Mara Brock Akil, récompensée aux NAACP Image Awards (Girlfriends, The Game, Being Mary Jane) en assurera la production exécutive, conjointement avec le Dr Kendi.

Stamped: Racism, Antiracism and You, documentaire complémentaire à Stamped from the Beginning destiné aux plus jeunes spectateurs, s'inspirera quant à lui de l'ouvrage du même nom écrit par Ibram X. Kendi et Jason Reynolds, classé n° 1 des ventes par le New York Times dans la catégorie jeunesse. Le film sera réalisé par Roger Ross Williams et produit par Ibram X. Kendi.

Enfin, Antiracist Baby, une série de vignettes animées mises en musique pour les tout-petits, sera tirée du best-seller pour enfants du même nom écrit par Ibram X. Kendi. Elle sera produite par Chris Nee, primée aux Peabody Awards, Humanitas Prizes, NAACP Image Awards et Emmy Awards (Docteur La Peluche, Vampirina), ainsi que par Ibram X. Kendi.

Citation d'Ibram X. Kendi : « Je suis ravi que ces projets arrivent chez Netflix. Quel formidable partenaire ! Je suis également ravi de travailler avec Roger Ross Williams, Mara Brock Akil et Chris Nee. Ce sont des créateurs extrêmement ambitieux, innovants et passionnés, très attachés à la justice raciale. Mais je suis encore plus ravi pour les spectateurs, enfants comme adultes, que ces projets captiveront, éduqueront et transformeront. »

Citation de Roger Ross Williams : « 'Stamped from the Beginning' et 'Stamped: Racism, Antiracism and You' d'Ibram X. Kendi sont des ouvrages aussi puissants qu'indispensables, qui décrivent clairement combien les idées racistes sont profondément ancrées aux États-Unis. J'espère que ces films sauront porter le message du Dr Kendi, à savoir 'le seul problème des Noirs, c'est qu'ils pensent qu'il y a un problème chez les Noirs', et qu'ils encourageront chacun à se battre pour une société plus équitable. Je suis ravi de m'associer à Netflix pour partager le travail formidable et les analyses indispensables du Dr Kendi avec un public plus large. »

Citation de Chris Nee : « Je suis très honorée de pouvoir amplifier l'impact du travail du Dr Kendi. En ces temps troublés, il incombe à chacun d'entre nous d'utiliser les plateformes dont il dispose pour rendre le monde meilleur. Antiracist Baby correspond parfaitement aux valeurs de mon entreprise, Laughing Wild, et de Netflix dans son ensemble, et nous sommes ravis de contribuer à sa diffusion, dont le monde ne peut que bénéficier. »

Synopsis :

Stamped from the Beginning : Certains Américains s'accrochent désespérément au mythe selon lequel nous vivrions dans une société post-raciale où l'élection du premier président noir aurait eu raison du racisme. En réalité, le racisme a de beaux jours devant lui aux États-Unis, plus complexe et insidieux que jamais. Et comme le soutient l'historien primé Ibram X. Kendi dans 'Stamped from the Beginning', si nous voulons conserver quelque espoir de faire face à cette dure réalité, nous devons commencer par comprendre comment les idées racistes se sont développées, propagées et enracinées dans la société américaine.

Stamped: Racism, Antiracism and You : La notion des origines ethniques a toujours été utilisée pour accéder au pouvoir et le conserver, créer des dynamiques qui séparent les individus et les réduisent au silence. Ce documentaire complémentaire de Stamped from the Beginning lève le voile sur l'histoire des idées racistes aux États-Unis tout en nous permettant d'espérer un futur antiraciste. Stamped: Racism, Antiracism and You explore de façon accélérée avec les jeunes téléspectateurs les origines de la situation actuelle, les raisons pour lesquelles on ressent ce que l'on ressent, et les causes pour lesquelles le racisme perdure.

Antiracist Baby : Les chansons de notre enfance laissent une trace indélébile dans notre esprit. Antiracist Baby tirera parti de la puissance de ces mélodies entêtantes afin de proposer aux enfants et aux adultes qui s'en occupent des outils simples pour éradiquer le racisme en soi-même et dans la société. Cette série de courts clips musicaux s'appuie sur les 9 'étapes' à suivre pour devenir antiraciste, exposées dans 'Antiracist Baby', le best-seller du Dr Kendi, et également décrites dans la série Netflix en prises de vues réelles Les Marque-pages : Voix noires à l'honneur.

À propos du Dr Ibram X. Kendi :

Ibram X. Kendi est l'un des principaux historiens et spécialistes de l'antiracisme aux États-Unis. Il est professeur Andrew W. Mellon en sciences humaines à l'Université de Boston, au sein de laquelle il est également fondateur et directeur du centre de recherche sur l'antiracisme. Il écrit régulièrement pour The Atlantic et intervient sur CBS News en tant que spécialiste de la justice raciale. Le Dr Kendi est également titulaire d'une bourse Frances B. Cashin Fellow pour l'année 2020-2021 au Radcliffe Institute for Advanced Study de l'université de Harvard.

Ibram X. Kendi a écrit de nombreux livres, notamment 'Stamped from the Beginning: The Definitive History of Racist Ideas in America', qui a remporté le National Book Award dans la catégorie essai, ce qui fait de lui le plus jeune lauréat de l'histoire du prix. 'Stamped from the Beginning' s'est classé dans la liste des best-sellers du New York Times , a été finaliste du National Book Critics Circle Award et a été nommé aux NAACP Image Awards.

Ibram X. Kendi est également l'auteur de trois ouvrages classés n° 1 des ventes par le New York Times , 'Comment devenir antiraciste', 'Stamped: Racism, Antiracism, and You', co-écrit avec Jason Reynolds, et 'Antiracist Baby', illustré par Ashley Lukashevsky. 'Comment devenir antiraciste' est un best-seller international loué par le New York Times comme étant 'le livre le plus audacieux à ce jour sur le problème du racisme dans l'esprit occidental'. 'Stamped' et 'Antiracist Baby' ont tout deux remporté des Goodreads Choice Awards en 2020, seuls prix littéraires majeurs décernés par les lecteurs. 'Stamped' a également été finaliste du Kirkus Book Prize dans la catégorie jeunes lecteurs.

Le prochain livre du Dr Kendi à paraître est 'Four Hundred Souls: A Community History of African America, 1619-2019', coécrit avec Keisha Blain.

En 2020, le magazine TIME a inclus Ibram X. Kendi dans sa liste des 100 personnes les plus influentes au monde.

À propos de Roger Ross Williams :

Roger Ross Williams est un réalisateur, producteur et scénariste primé aux Oscars et aux Emmys, premier réalisateur afro-américain à remporter un Oscar pour son film Music By Prudence .

'Magnifique', 'galvanisant', 'extraordinaire', 'triomphal', 'très instructif', 'poignant', 'remarquable' et 'exaltant' figurent parmi les compliments qu'ont reçus les films de Roger Ross Williams de la part du New York Times, de Vanity Fair, du Hollywood Reporter, de Variety, de Forbes, de Stephen Colbert et d'Entertainment Weekly.

Roger Ross Williams a réalisé de nombreux films plébiscités par la critique comme Life, Animated , qui a remporté le prix du meilleur réalisateur au Festival du film de Sundance, a été nommé aux Oscars et a remporté trois Emmys en 2018, notamment celui du Meilleur documentaire. Il a également réalisé God Loves Uganda , présélectionné aux Oscars, et American Jail , qui examine le système carcéral américain et a été diffusé pour la première fois sur CNN. Son documentaire en réalité virtuelle Traveling While Black, réalisé pour l'Oculus de Facebook, a été présenté en avant-première au festival de Sundance, a été nommé aux Primetime Emmy Awards et a remporté un Webby Award. Son film The Apollo , un documentaire sur le légendaire Apollo Theater de Harlem, a fait l'ouverture du Festival du film de Tribeca en 2019 et a remporté le Primetime Emmy du meilleur documentaire. Récemment, Roger Ross Williams a réalisé trois heures de la série documentaire Preuves d'innocence, qui a figuré dans le top 10 de Netflix.

Sa société de production One Story Up crée des documentaires, des séries et des programmes spéciaux d'animation et de réalité virtuelle. Sa spécialité est d'offrir des opportunités à des réalisateurs issus de communautés sous-représentées. One Story Up a produit de nombreux projets, dont deux mini-séries documentaires pour Netflix et une adaptation télévisée du best-seller de Ta-Nehisi Coates Une colère noire. Lettre à mon fils pour HBO. La société compte actuellement de nombreux projets en production, dont un documentaire pour Netflix dont le nom n'a pas encore été dévoilé, consacré à Ben Crump, avocat spécialisé dans les droits civiques, une série de courts métrages avec Topic et First Look Media et un documentaire pour A&E intitulé Master of Light .

Roger Ross Williams travaille actuellement à la pré-production de son premier long métrage de fiction Cassandro, inspiré de l'histoire vraie d'un lutteur de lucha libre ouvertement gay et adepte du travestissement. Le film mettra en vedette Gael García Bernal et sera produit par la société de production que ce dernier a fondée avec Diego Luna, La Corriente Del Golfo.

Depuis 2016, Roger Ross Williams siège au conseil des gouverneurs de l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences en tant que représentant de la branche documentaire, et est également président du comité de la diversité dans les documentaires. Il figure aussi aux conseils du Full Frame Festival, de Docubox Kenya, de None On Record et du Zeitz Museum Of Contemporary Art Africa. Il vit entre New York et Amsterdam.

À propos de Mara Brock Akil : Mara Brock Akil a écrit et produit près de 400 épisodes pour la télévision, laissant durablement sa marque à Hollywood. Avant-gardiste à bien des égards, Mara Brock Akil a créé en 2000 la série télévisée novatrice Girlfriends, qui offrait une exploration subtile, intelligente et sans fard des multiples facettes de la vie des femmes noires. Durant huit saisons, la série a figuré parmi les programmes de fiction obtenant la meilleure audience chez les femmes afro-américaines âgées de 18 à 34 ans. Parallèlement, Mara Brock Akil a développé le spin-off The Game, diffusé pour la première fois en 2006, qui a su conquérir très vite le cœur des fans. La communauté de fans dévoués de The Game a d'ailleurs déclenché une mobilisation sans précédent pour tenter de sauver la série de l'annulation en lançant une campagne sur les réseaux sociaux. BET en a eu vent et a conclu un accord pour renouveler la série et produire des épisodes supplémentaires. Lors du lancement de la saison 4 de The Game sur BET en 2011, la série a surpassé toutes les attentes en attirant 7,7 millions de téléspectateurs, ce qui en fait le premier épisode de saison le plus regardé pour une série de fiction diffusée sur le câble. La série a continué neuf saisons durant, saluée tout au long de sa diffusion pour sa vraisemblance et perçue, en plein boom de la téléréalité, comme l'un des seuls programmes réellement représentatifs de leur époque. En 2013, Mara Brock Akil a développé sa première série constituée d'épisodes d'une heure, Being Mary Jane sur BET, asseyant un peu plus son talent pour raconter des histoires aussi poignantes que captivantes s'adressant aux femmes via des réflexions honnêtes, en phase avec la réalité. Le travail de Mara Brock Akil a incontestablement mis les séries de fiction de BET sur le devant de la scène grâce à la diffusion de ces deux très gros succès d'audience. Elle a poursuivi sur cette lancée en mettant toujours autant de passion dans ses projets plus récents comme Black Lightning sur CW et _Love Is__ sur OWN. Outre son travail de scénariste et de productrice, elle fait unanimement figure de leader de l'industrie. En 2019, Mara Brock Akil a reçu le prestigieux Brandon Tartikoff Legacy Award de NATPE pour la passion, le leadership, l'indépendance et l'imagination extraordinaires dont elle a fait preuve dans son travail, ainsi que pour ses contributions à la télévision en tant que créatrice de contenus. En 2017, elle a rejoint les personnalités figurant dans le Northwestern's Medill Hall of Achievement et a reçu la prestigieuse Northwestern Alumni Medal, plus haute distinction accordée aux anciens étudiants par la Northwestern Alumni Association. Elle a reçu ces deux prix de son université au cours de la même année. On peut également citer à son palmarès le Visionary Award du magazine _Essence à l'occasion du déjeuner annuel Black Women in Hollywood, le fait de figurer sur la liste des showrunners les plus puissants de Variety et du Hollywood Reporter ainsi que sur celle des femmes les plus puissantes de l'industrie du divertissement du Hollywood Reporter à de nombreuses reprises.

À propos de Chris Nee :

Primée aux Peabody Awards, aux Humanitas Prizes, aux NAACP Awards et aux Emmys, Chris Nee est la créatrice et productrice exécutive de plusieurs séries animées Netflix pour les tout-petits actuellement en développement : Ada Twist, la scientifique, Ridley Jones, Spirit Rangers et Dino Daycare. Elle est aussi créatrice et productrice exécutive de la série d'animation novatrice saluée par la critique Docteur La Peluche, qui suit une fillette de six ans soignant ses peluches et ses jouets. Elle a également développé pour la télévision et assuré la production exécutive de la série d'animation à succès Vampirina, sur une jeune vampire qui doit apprendre à vivre avec le statut de petite nouvelle du quartier quand ses parents quittent la Transylvanie pour la Pennsylvanie.

Scénariste accomplie de programmes télévisuels pour enfants, Chris Nee est également parvenue à mener en parallèle une brillante carrière de productrice de documentaires et d'émissions de téléréalité. Alors qu'elle se trouvait en Alaska pour la série documentaire culte de Discovery Channel Péril en haute mer, Nee a écrit le premier épisode spécial de Noël pour Les Wonder Choux sur Nickelodeon.

Chris Nee a été nommée aux Emmy Awards pour son travail sur ces deux séries. Elle a d'ailleurs reçu 16 nominations aux Emmys en tant que scénariste et en a remporté un en 2002 pour son travail sur la série Bill junior. Docteur La Peluche a quant à lui remporté le Peabody Award en 2014. Le travail de scénariste de Chris Nee comprend également la séries Disney Channel American Dragon : Jake Long, les séries Playhouse Disney Johnny and the Sprites et Les héros d'Higglyville et les séries Nickelodeon Les Mélodilous, Olivia et Allie Singer. Elle a également écrit pour la série culte Angela Anaconda. En tant que productrice, elle a travaillé sur la série de Morgan Spurlock 30 Days et occupé le poste de productrice déléguée de The Real Roseanne Show.

Chris Nee a signé un contrat global pluriannuel avec Netflix pour écrire et produire des programmes en prises de vues réelles et des programmes d'animation destinés aux enfants, aux adolescents et aux adultes. Sa société de production, Laughing Wild, se donne pour mission de révéler de jeunes talents ayant des points de vue différents.

