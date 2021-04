NETFLIX : n'a pas atteint son objectif de nombre d'abonnés

Netflix a publié au premier trimestre 2021 un bénéfice de 1,707 milliard de dollars, soit 3,75 dollars par action, contre un bénéfice de 709 millions, ou 1,57 dollar par action, un an plus tôt. Des chiffres aussi bien supérieurs aux attentes du géant du streaming vidéo (2,97 dollars par actions) que de celles de Wall Street (3,16 dollars par action). En revanche, du côté du chiffre d'affaires, même s'il est ressorti à 7,163 milliards de dollars (+24,2%), très légèrement au-dessus des estimations du groupe, il n'a pas satisfait le consensus, qui espérait 7,4 milliards.



Autre point de déception, le nombre d'abonnés n'a pas atteint l'objectif attendu: avec 207,64 millions de membres, soit +3,98 millions (+13,6%), Netflix n'a pas réussi à attirer les 6 millions supplémentaires qu'il souhaitait.



"Nous pensons que la croissance des abonnements a ralenti en raison de la grande percée du Covid-19 en 2020 et d'un programme de contenu plus léger au premier semestre de cette année, en raison des retards de production liés à l'épidémie", a expliqué la plateforme de streaming.



"Nous continuons d'anticiper un second semestre fort avec le retour des nouvelles saisons de certains de nos plus grands succès et un programme de films passionnant", a jouté Netflix.



Pour le second trimestre, le groupe table en effet sur un BPA de 3,16 dollars, presque multiplié par deux par rapport au même trimestre 2020, ainsi que sur un chiffre d'affaires de 7,302 milliards de dollars, en hausse de 18,8%.