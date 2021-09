Netflix : ADAPTATION EN FILM DU ROMAN "EHRENGARD" DE KAREN BLIXEN PAR BILLE AUGUST →

31 août 2021 - Netflix annonce aujourd'hui Ehrengard, un nouveau film danois Netflix réalisé par Bille August, primé aux Oscars, aux Golden Globes et deux fois Palme d'or à Cannes. Il s'agit de l'adaptation d'Ehrengard, l'un des derniers romans de Karen Blixen (1885-1962). Anders August en est le scénariste et Marcella Dichmann la productrice pour SF Studios. Le projet est en développement depuis une dizaine d'années par Jacob Jørgensen et JJ Film.

Dans un décor de conte de fées au royaume de Babenhausen, Cazotte, jeune expert autoproclamé en amour, est engagé par la grande-duchesse pour l'aider à s'assurer un héritier. Tout en cherchant la future princesse idéale, Cazotte enseigne au prince timide et introverti l'art de la séduction et de l'amour. Mais le plan tombe à l'eau lorsqu'un héritier est conçu en dehors des liens du mariage et que la famille royale doit trouver refuge dans le château de Rosenbad. Là, tandis que des rivaux au sein de la famille royale sont sur le point de découvrir le stratagème, Cazotte lui-même tombe amoureux d'Ehrengard, la demoiselle d'honneur, et réalise qu'il ne connaît décidément rien à l'amour.

Ehrengard utilisera un décor conçu par la reine Margrethe II du Danemark. Depuis 1970, la reine se consacre à de nombreuses activités artistiques comme la peinture, la création d'étoffes destinées aux églises danoises, l'aquarelle, le dessin, l'illustration de livres, le découpage, la scénographie ou encore la broderie. Elle est membre honoraire de l'association des scénographes danois pour ses nombreuses années de travail en tant que conceptrice de décors pour le cinéma, la télévision et le théâtre au Danemark.

Bille August : « L'adaptation d''Ehrengard' en film Netflix est une formidable opportunité et je suis impatient de présenter cette fascinante histoire de séduction et de désir aux spectateurs du monde entier. La reine a créé d'extraordinaires découpages qui constitueront les éléments phares de l'expression scénographique générale de cette adaptation. Le maître mot du film est 'fantastique' (au sens littéral du terme). En utilisant l'humour et l'élégance, nous espérons créer un univers désinvolte, burlesque, fabuleux et autonome. »

La reine Margrethe II du Danemark : « J'ai toujours été fascinée par les histoires de Karen Blixen, par leur esthétique, leur inventivité et, à mes yeux, leurs univers créateurs d'images. Je suis donc très heureuse de participer à ce projet. Vous sentez que l'autrice était une artiste visuelle au même titre que Hans Christian Andersen. Mais qui est Ehrengard ? L'un des personnages féminins intrigants de Karen Blixen et l'un des rares aussi dont l'histoire se finit bien. Les intrigues s'entremêlent et Blixen fait tourner ses personnages comme des toupies jusqu'à ce que nous (et eux) soyons complètement désorientés. Comment sera résolue l'énigme ? J'ai essayé d'interpréter l'univers fantastique de Blixen à travers les découpages et les costumes. Il me tarde de découvrir le conte d''Ehrengard' à l'écran. »

Lina Brounéus, directrice des acquisitions et des coproductions EMEA chez Netflix : « Je suis fière de porter Ehrengard à l'écran pour Netflix. Avec une équipe créative pilotée par Bille et Anders August, nos partenaires de SF Studios à la production associés aux extraordinaires découpages de la reine Margrethe II, j'ai la conviction que ce conte intemporel sera aussi épique, inventif et brillant que le chef-d'œuvre de Karen Blixen de 1962. »

Marcella Dichmann, productrice : « Je suis très touchée de participer à ce projet qui évoque la réponse pleine d'intelligence d'une femme à la séduction masculine. La vision de ce film est forte du talent de Bille August, un géant du cinéma scandinave, enrichi de la contribution artistique de la reine Margrethe II du Danemark. J'ai conscience du privilège qui est le mien de travailler sur ce film et de le partager avec le monde entier grâce à Netflix. »

D'après : 'Ehrengard' de Karen Blixen (Isak Dinesen)

Réalisation : Bille August (PELLE LE CONQUÉRANT, LES MEILLEURES INTENTIONS)

Scénario : Anders August (UN HOMME CHANCEUX, LES INITIÉS, THE PIG)

Décors : Margrethe II, reine du Danemark

Production :: Marcella Dichmann / SF Studios (LOVING ADULTS, THE EXCEPTION)

Coproduction : Jacob Jørgensen / JJ Film

Production exécutive : Lars Bjørn Hansen et Tim King / SF Studios

Ehrengard sera diffusé dans le monde entier sur Netflix en 2023. www.netflix.com/ehrengard

À propos de Karen Blixen

La baronne Karen von Blixen-Finecke est l'une des autrices danoises les plus reconnues dans le monde. Elle a écrit sous son nom ainsi que sous les pseudonymes d'Isak Dinesen, Osceola et Pierre Andrézel. Elle est principalement connue pour ses ouvrages 'Sept contes gothiques', 'Contes d'hiver' et 'La Ferme africaine'. 'Ehrengard' a été publié après la mort de son autrice en 1962. Parmi ses nouvelles les plus connues, figure également 'Le Festin de Babette', l'histoire d'une cuisinière qui utilise l'intégralité de ses gains à la loterie, soit dix-mille francs, afin de préparer un somptueux dîner dans un petit village du nord de la Norvège. La nouvelle L'Éternelle histoire a été adaptée au cinéma en 1968 par Orson Welles et Le Festin de Babette en 1987 par Gabriel Axel. Le roman autobiographique La Ferme africaine (Out of Africa), avec Meryl Streep et Robert Redford , a été tourné en 1986 par Sidney Pollack et a remporté 7 Oscars.

À propos de SF Studios

Fondé en 1919, SF Studios est l'un des plus anciens studios de cinéma au monde. La société, qui a son siège à Stockholm et des bureaux à Oslo, Copenhague, Helsinki et Londres, est aujourd'hui le studio de référence en Scandinavie. Elle produit et distribue des films et des séries télévisées en plus de fournir le service de streaming SF Anytime. SF Studios appartient au groupe multimédia suédois Bonnier.

