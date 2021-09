Netflix : Acquiert Roald Dahl Story Company →

Nous sommes très heureux d'annoncer que la Roald Dahl Story Company (RDSC) et Netflix unissent leurs forces pour offrir un regard nouveau sur certaines des histoires les plus emblématiques au monde et les partager avec les fans actuels et à venir de Roald Dahl.

Cette acquisition s'appuie sur le partenariat que nous avons initié il y a déjà trois ans, dans le but de créer des séries d'animation. Taika Waititi, réalisateur oscarisé, et Phil Johnson, nommé aux Oscars pour Ralph 2.0, travaillent actuellement sur une première série inspirée du monde de Charlie et la chocolaterie, tandis que Taika Waititi planche sur un projet portant un regard entièrement neuf sur les Oompa Loompas. Nous travaillons également avec Sony et Working Title sur l'adaptation de Matilda, une comédie musicale produite par la Royal Shakespeare Company et primée aux Tony et Olivier Awards. Le film, qui reprendra les musiques originales de Tim Minchin, sera réalisé par Matthew Warchus, avec Dennis Kelly au scénario, et interprété par Emma Thompson et Lashana Lynch.

Ces collaborations nous ont ouvert les yeux sur un projet plus ambitieux encore : la création d'un univers unique englobant films et séries d'animation et en prise de vues réelles, projets d'édition, jeux, expériences immersives, théâtre, produits dérivés et plus encore. Les romans de Roald Dahl ont été traduits dans 63 langues et se sont vendus à plus de 300 millions d'exemplaires à travers le monde. Les personnages créés par le romancier, tels que Matilda, Le Bon Gros Géant, Fantastique Maître Renard, Willy Wonka ou Les Deux Gredins, ont fait rêver des générations d'enfants et d'adultes. Ces histoires et les messages qu'elles véhiculent sur le potentiel de la jeunesse n'ont jamais été plus pertinents qu'aujourd'hui.

En proposant ces contes intemporels, ainsi que d'autres œuvres inédites, à de nouveaux publics sous une nouvelle forme, nous nous engageons à conserver leurs ingrédients essentiels que sont la surprise et la bienveillance, tout en saupoudrant la recette d'un peu de magie novatrice.

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué à cette belle aventure ! Tout comme la Roald Dahl Story Company, nous travaillerons en étroite collaboration avec les ayants droit, les éditeurs, les théâtres et autres partenaires de l'industrie du divertissement pour protéger et développer ces histoires tant aimées.

Dans James et la grosse pêche, la coccinelle s'exclame à un moment : « Nous allons visiter les plus beaux coins de la terre et découvrir des tas de merveilles ! ». Le mille-pattes lui répond alors : « Vous n'avez pas idée de ce que nous allons voir ! ». Netflix et la Roald Dahl Story Company partagent un amour pour les histoires et de nombreux fans dans le monde entier. Ensemble, nous avons la chance exceptionnelle de pouvoir écrire les nouveaux chapitres de ces histoires cultes, pour faire rêver les prochaines générations d'enfants et d'adultes.

La Roald Dahl Story Company protège et développe la valeur culturelle des histoires de Roald Dahl, et la richesse des mondes et des personnages qui les habitent. Avec 300 millions de livres vendus, et un nouveau livre vendu toutes les 2,5 secondes, les histoires de Roald Dahl continuent à gagner en popularité à travers le monde, attirant un nouveau public avec le développement de livres innovants, et d'autres formes de divertissement. La Roald Dahl Story Company est engagée en faveur du partage des messages positifs qui sont au cœur de l'œuvre de Roald Dahl - des messages qui portent sur la force et les capacités de la jeunesse, et le pouvoir de la bonté. La foi en la pertinence croissante de ce message et de son impact positif est fondamentale dans toutes les activités de la Roald Dahl Story Company. Dix pour cent de la marge opérationnelle de la Roald Dahl Story Company Ltd sont distribués à des œuvres de charité, comme Partners in health et la Roald Dahl's marvellous Children's Charity qui apportent une aide médicale à ceux qui en ont le plus besoin.