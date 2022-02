Netflix : "Adam à travers le temps" mis à l'honneur dans l'aperçu des films Netflix du Super Bowl →

Les films Netflix disponibles en 2022 sont enfin prêts à être diffusés. Au début du mois, nous avons dévoilé un aperçu des films à venir sur Netflix cette année, portés par Kevin Hart et Mark Walhberg (Me Time), Millie Bobby Brown et Henry Cavill (Enola Holmes 2), Daniel Craig (À couteaux tirés 2), Ryan Gosling (The Gray Man), Jonah Hill et Eddie Murphy (You People), Jennifer Lopez (The Mother), Jamie Foxx (Day Shift), Charlize Theron et Kerry Washington (The School for Good and Evil) et Jason Momoa (Slumberland).

Mais après avoir présenté cette semaine le teaser du très attendu film d'action de Shawn LevyAdam à travers le temps, les fans ont réclamé plus de Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Jennifer Garner et Zoe Saldaña. Après une rapide concertation, nous avons décidé d'exaucer leurs souhaits et d'ajouter à notre aperçu des films 2022 du Super Bowl un teaser revisité d'Adam à travers le temps__, notre nouvelle aventure familiale sur fond de voyage dans le temps.

Regardez maintenant le spot officiel :

Après le match, faites-vous une soirée cinéma avec Netflix.