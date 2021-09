Netflix : Addison Rae signe un partenariat créatif pour plusieurs films avec Netflix →

Netflix et Addison Rae vont poursuivre leur collaboration dans le cadre d'un nouveau partenariat qui engage le studio à produire des films que la star interprétera.

Addison Rae assurera aussi la production exécutive de projets qu'elle proposera à la plateforme.

Cette nouvelle vient couronner les premiers pas de comédienne d'Addison Rae dans le remake de la comédie romantique Il est trop bien, diffusée dans le monde entier sur Netflix le 27 août.

Dans ce film qui revisite le classique pour adolescents Elle est trop bien sorti en 1999, Addison Rae interprète, au côté de Tanner Buchanan, une influenceuse qui accepte le défi de transformer le pire loser du lycée en roi du bal de promo.

Plus de 55 millions de foyers tomberont sous le charme d'Addison Rae dans Il est trop bien pendant le mois suivant sa sortie. Le film est déjà n° 1 dans 78 pays, dont le Brésil, la France et l'Arabie saoudite.

Citation d'Addison Rae : « Je me suis pincée quand j'ai eu la possibilité de travailler avec Netflix, et voir que notre relation va se poursuivre dépasse mes rêves les plus fous. Je suis très heureuse de collaborer avec cette équipe extraordinaire et de développer des projets tout en continuant à perfectionner mon jeu d'actrice. »

Citation de Naketha Mattocks, directrice Films familiaux : « Le charme et le potentiel d'Addison Rae sont indéniables, comme le prouvent sa prestation dans Il est trop bien et la ferveur de ses nombreux fans. Nous sommes ravis de pouvoir participer à l'essor de sa carrière d'actrice. »

Portrait d'Addison Rae à télécharger (crédit photo : Paola Kudacki)

À propos d'Addison Rae

En à peine un an, Addison Rae est devenue l'une des plus grandes stars au monde et a été désignée créatrice la mieux payée sur TikTok par Forbes Magazine. La personnalité enjouée d'Addison Rae, empreinte du charme de la Louisiane, et son optimisme à toute épreuve, ont fait d'elle l'un des talents les plus recherchés de sa génération. Depuis novembre 2019, elle a engrangé plus de 100 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Addison Rae est actuellement la troisième personne la plus suivie sur TikTok, avec plus de 5,4 milliards de likes et 84 millions d'abonnés. Son influence s'étend aussi au-delà de TikTok, avec plus de 39,7 millions de followers sur Instagram, 4,72 millions d'abonnés sur YouTube et 4,8 millions de followers sur Twitter. Addison Rae, l'une des créatrices les plus importantes et les plus influentes au monde, continue à acquérir un demi-million de nouveaux abonnés TikTok chaque jour.

Outre son impressionnante popularité sur les réseaux sociaux, Addison Rae s'est fait un nom dans d'autres domaines. En 2019, elle est devenue la cofondatrice de la société de maquillage écolo ITEM Beauty, a été nommée ambassadrice mondiale d'American Eagle et a lancé un podcast avec sa mère pour Spotify, intitulé 'Mama Knows Best'.

Addison Rae a tourné en 2020 le film Miramax Il est trop bien qui revisite la comédie romantique plébiscitée des années 90, Elle est trop bien. Le film, dans lequel elle fait ses premiers pas de comédienne, est sorti dans le monde entier sur Netflix le 27 août.

En mars 2021, Addison Rae a sorti son premier single, 'Obsessed', un titre co-écrit sous la houlette de l'équipe de producteurs qui dominent les charts Benny Blanco, Blake Slatkin et Ryan McMahon.

Addison Rae a 20 ans et vit à Los Angeles.