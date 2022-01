Netflix : Bonne année, Emily ! La série "Emily in Paris" reconduite pour une troisième et quatrième saisons →

Emily in Paris a été reconduite pour une troisième et quatrième saisons

Diffusée depuis le 22 décembre, la deuxième saison est immédiatement apparue dans le Top 10 mondial des programmes Netflix, et en tête de lice dans 94 pays avec 107,6 millions d'heures de visionnage (entre les 22 et 26 décembre)

La première saison est également réapparue dans le Top 10 mondial, figurant dans la liste des programmes les plus regardés de 53 pays.

Création / Production exécutive / Scénario : Darren Star

Production exécutive : Tony Hernandez (Jax Media), Lilly Burns (Jax Media), Andrew Fleming

À PROPOS D'EMILY IN PARIS:

Emily, jeune cadre ambitieuse originaire de Chicago, décroche inopinément le poste de ses rêves quand la société pour laquelle elle travaille rachète une agence française de marketing de luxe et la charge d'actualiser sa stratégie des réseaux sociaux. Depuis Paris ! La jeune femme enchaîne alors les aventures enivrantes et les défis renversants , le tout en tentant de conquérir l'estime de ses collègues, de se faire des amis, et en savourant quelques idylles.

Dans la saison 2, Emily s'est acclimatée à la vie parisienne et se repère plus facilement dans la capitale. Mais la jeune femme se prend encore parfois les pieds dans les singularités de la vie à la française. Après s'être retrouvée piégée dans un triangle amoureux avec son voisin et sa première véritable amie française, Emily est bien décidée à se consacrer à son travail, qui chaque jour lui donne un peu plus de fil à retordre. Durant ses cours de français, elle rencontre un expatrié anglophone qui l'exaspère tout autant qu'il l'intrigue.

Darren Star, créateur et showrunner primé, reprend la barre de la série nommée aux Emmy Awards Emily in Paris, pour la deuxième saison de ce programme qui été la série comique la plus regardée sur Netflix en 2020. Emily in Paris est produite par MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions et Jax Media, avec Lily Collins en tête d'affiche. Outre Darren Star, les producteurs exécutifs sont Tony Hernandez (Jax Media), Lilly Burns (Jax Media) et Andrew Fleming. Raphaël Benoliel, Stephen Brown, Lily Collins, Shihan Fey et Jake Fuller sont également producteurs.