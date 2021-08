Netflix : Calendrier de sorties - Films (France) →

L'agenda ci-dessous ce contient pas l'intégralité des sorties ciné à venir mais uniquement les grands temps forts déjà annoncés pour ces prochains mois. (Les dates de sorties sont mises à jour continuellement).

Vous trouverez ICI un calendrier regroupant TOUTES les sorties à venir (sur une période de trois mois).

Cliquez sur les titres ci-dessous pour accéder aux fiches film regroupant tou les matériels de presse à télécharger.

KATE - 10 septembre

Réalisé par : Cedric Nicolas-Troyan

Avec: Mary Elizabeth Winstead, Woody Harrelson

Après avoir été irrémédiablement empoisonnée, une redoutable agent a moins de 24 heures pour se venger de ses ennemis - et noue, par la même occasion, une relation inattendue avec la fille de l'une de ses anciennes victimes.

Contact presse: Sabri Ammar

8 RUE DE L'HUMANITÉ - 20 octobre

Réalisé par : Dany Boon

Scénario de : Dany Boon & Laurence Arné

Avec: Dany Boon, François Damiens, Laurence Arné, Yvan Attal, Jorge Calvo, Alison Wheeler, Tom Leeb, Liliane Rovère, Nawell Madani, Elie Semoun

Les rues de Paris sont vides et silencieuses. Alors que certains ont préféré fuir la capitale, sept familles sont restées confinées dans un immeuble du 11ème au 8 rue de l'humanité avec entre autres ; une patronne de bistrot qui cherche le moyen de rester ouvert. Un scientifique ambitieux qui veut trouver le vaccin et ne plus jamais s'occuper d'analyses d'urines. Un hypocondriaque en panique mais heureux d'avoir enfin raison, sa femme avocate qui se bat pour concilier vie professionnelle et vie de famille, un coach sportif en ligne qui grossit au fil des semaines, sa fiancée enceinte qui fait le buzz en devenant chanteuse anti Covid, un riche self-made-man désespéré de ne pas avoir le niveau scolaire de son fils de 8 ans… et deux enfants de 8 et 10 ans qui, grâce au confinement, vont tomber amoureux.

Contact Presse : Dominique Segall

Réalisé par : Jeymes Samuel

Avec : Jonathan Majors, Zazie Beetz, Delroy Lindo, Lakeith Stanfield, Danielle Deadwyler, Edi Gathegi, RJ Cyler, Regina King et Idris Elba

Produit par : Jay-Z, James Lassiter, Lawrence Bender et Jeymes Samuel

Dans ce western, le hors-la-loi Nat Love (Jonathan Majors) découvre que son ennemi, Rufus Buck (Idris Elba), vient de sortir de prison. Avec sa bande, il décide de retrouver Rufus et d'obtenir enfin vengeance.

Contact presse: Radia Kerroumi

Ecrit et réalisé par : Rawson Marshall Thurber

Avec : Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Gal Gadot

Thriller palpitant se déroulant aux quatre coins de la planète, RED NOTICE raconte la traque du voleur d'œuvres d'art le plus recherché au monde. Plus d'infos.

Contact presse: Sabri Ammar

Ecrit et réalisé par : Adam McKay

Avec : Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Rob Morgan, Jonah Hill, Tyler Perry, Timothee Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande, Kid Cudi, Melanie Lynskey, Himesh Patel, Tomer Sisley avec Cate Blanchett et Meryl Streep

Dans DON'T LOOK UP, deux piètres astronomes s'embarquent dans une gigantesque tournée médiatique pour prévenir l'humanité qu'une comète se dirige vers la Terre et s'apprête à la détruire.

Contact presse: Radia Kerroumi

THE POWER OF THE DOG - prochainement

Ecrit et réalisé par : Jane Campion

D'apres le roman éponyme de Thomas Savage (1967)

Avec : Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee, Thomasin McKenzie, Frances Conroy, Keith Carradine, Peter Carroll, Adam Beach

Originaires du Montana, les frères Phil et George Burbank sont diamétralement opposés. Autant Phil est raffiné, brillant et cruel - autant George est flegmatique, méticuleux et bienveillant. À eux deux, ils sont à la tête du plus gros ranch de la vallée du Montana. Une région, loin de la modernité galopante du XXème siècle, où les hommes assument toujours leur virilité et où l'on vénère la figure de Bronco Henry, le plus grand cow-boy que Phil ait jamais rencontré. Lorsque George épouse en secret Rose, une jeune veuve, Phil, ivre de colère, se met en tête d'anéantir celle-ci. Il cherche alors à atteindre Rose en se servant de son fils Peter, garçon sensible et efféminé, comme d'un pion dans sa stratégie sadique et sans merci…

Contact presse: Radia Kerroumi

THE HAND OF GOD - prochainement

Ecrit et réalisé par : Paolo Sorrentino

Avec: Toni Servillo, Filippo Scotti, Teresa Saponangelo, Marlon Joubert, Luisa Ranieri

Naples dans les années 80. Fabietto Schisa, adolescent mal dans sa peau, vit avec sa famille excentrique et haute en couleurs. Mais son quotidien est soudain bouleversé lorsque Diego Maradona, légende planétaire du football, débarque à Naples et le sauve miraculeusement d'un terrible accident. Cette rencontre inattendue avec la star du ballon rond sera déterminante pour l'avenir du jeune homme.

Avec La Main de Dieu, Sorrentino revient dans sa ville natale pour réaliser son film le plus personnel, qui mêle le destin et la famille, le sport et le cinéma, l'amour et les illusions perdues.

Contact presse: Sabri Ammar

BIGBUG - 2022

Réalisé par : Jean-Pierre Jeunet

Scénario de : Guillaume Laurant

Avec : Elsa Zylberstein, Isabelle Nanty, Stéphane de Groodt, Claude Perron, Youssef Hajdi, Claire Chust, François Levantal, Alban Lenoir, et la voix d'André Dussollier

Situé en 2050, BIGBUG est une comédie satirique et futuriste sur le thème de l'intelligence artificielle. Tournée intégralement en huis clos, elle mettra aux prises les résidents d'une maison enfermés avec leurs robots d'intérieur lorsqu'une terrible révolte d'androïdes éclate à l'extérieur ...

Contact presse: Sabri Ammar