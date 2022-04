Netflix : Célébrons la Journée mondiale du livre avec un premier aperçu du "Dragon de mon père" et d'autres adaptations pour toute la famille →

Des châteaux fantastiques dans des contrées lointaines, des mondes imaginaires où l'aventure vous tend les bras, des chats qui chantent, dansent et font des rimes… On doit certaines des premières histoires qui nous ont transportés à des livres.

Pour célébrer la Journée mondiale du livre le 23 avril, nous sommes heureux de dévoiler pour la première fois cette image de notre prochain film d'animation : Le Dragon de mon père,inspiré du livre pour enfants de Ruth Stiles Gannett récompensé d'une médaille Newbery. Le film raconte l'histoire d'Elmer, un garçon qui a du mal à s'adapter à sa nouvelle vie en ville avec sa mère et décide de partir à la recherche d'une île sauvage et d'un jeune dragon qui n'attend que d'être sauvé. Ses aventures vont l'amener à croiser des bêtes féroces, à découvrir un endroit mystérieux et à nouer une amitié de toute une vie. Jacob Tremblay, Gaten Matarazzo, Golshifteh Farahani, Dianne Wiest, Rita Moreno, Chris O'Dowd, Judy Greer, Alan Cumming, Yara Shahidi, Jackie Earle Haley, Mary Kay Place, Leighton Meester, Spence Moore II, Adam Brody, Charlyne Yi, Maggie Lincoln et Jack Smith prêtent leur voix aux personnages de ce film, ainsi que Whoopi Goldberg et Ian McShane.

Mais ce n'est pas tout ! Nous sommes fiers de porter bientôt à l'écran d'autres merveilleux contes et aventures comme lePinocchiode Guillermo del Toro,The Magician's Elephant ou encore Nimona. Et si l'attente vous paraît trop longue, vous trouverez de quoi patienter dans cette collection de séries et films inspirés de contes traditionnels pour enfants .

De Yes Day aux aventures de La Famille Willoughby, les programmes pour toute la famille ne manquent pas. Retrouvez sur Netflix des films comme Une amie au poil et des séries comme Ada Twist, la scientifique, Les Œufs verts au jambon, Petit lama ou encore Les Aventures extraordinaires de Capitaine Superslip.

- Pinocchio de Guillermo del Toro : Le réalisateur Guillermo del Toro, primé aux Oscars, revisite le conte de Carlo Collodi sur une marionnette qui, par magie, prend vie pour apaiser le cœur d'un sculpteur sur bois du nom de Geppetto. Cette épopée musicale et fantastique en stop-motion, réalisée par Guillermo del Toro et Mark Gustafson, suit les aventures de l'espiègle et désobéissant Pinocchio, qui cherche sa place dans le monde. Photo ici

- Le Dragon de mon père : Le studio d'animation Cartoon Saloon, nommé à cinq reprises aux Oscars, et la réalisatrice Nora Twomey, elle aussi nommée par l'Académie américaine, proposent ici un film sublime inspiré du livre pour enfants de Ruth Stiles Gannett, récompensé par la médaille Newbery. Elmer a du mal à s'adapter à sa nouvelle vie en ville avec sa mère et décide de partir à la recherche d'une île sauvage et d'un jeune dragon qui n'attend que d'être sauvé. Ses aventures vont l'amener à croiser des bêtes féroces, à découvrir un endroit mystérieux et à nouer une amitié de toute une vie. Photo ici

- Zoé et Juju : Inspiré de la série de livres best-sellers, Zoé et Juju est un film plein d'humour et de sincérité qui se penche sur une amitié des plus inattendues. Zoé est calme, réfléchie et observatrice. Juju est bruyante, extravertie et intrépide. Mais il suffit parfois d'une aventure pour découvrir que deux petites filles aux caractères opposés peuvent devenir les meilleures amies du monde.

- Roald Dahl's Matilda the Musical : Adaptation de la comédie musicale primée aux Tony Awards et aux Lawrence Olivier Awards, Matilda raconte l'histoire d'une fillette extraordinaire qui, armée d'une intelligence exceptionnelle et d'une imagination débordante, décide de se rebeller pour changer le cours de son destin avec des résultats qui dépassent toutes les espérances.

- Nimona : Un chevalier est accusé d'un crime qu'il n'a pas commis et la seule personne qui peut prouver son innocence est Nimona, ado métamorphe qui pourrait bien être aussi un monstre qu'il a juré de tuer. L'histoire se déroule dans un univers technomédiéval comme on n'en a encore jamais vu en animation. Elle parle des étiquettes que l'on attribue aux personnes, et de l'ado métamorphe qui refuse ces définitions. Nimona est adapté du roman graphique de ND Stevenson, best-seller du New York Times. Photo ici

- The Magician's Elephant :Peter est à la recherche de sa sœur disparue depuis longtemps, Adèle. Lorsqu'il croise la route d'une diseuse de bonne aventure sur la place du marché, une seule question lui vient à l'esprit : Adèle est-elle encore vivante ? En guise de réponse, la voyante l'invite à trouver un mystérieux éléphant, et le magicien qui saura l'invoquer. Le jeune garçon se lance alors dans un périple éprouvant, où il devra accomplir trois tâches en apparence impossibles qui bouleverseront à jamais la vie de sa ville. The Magician's Elephant, réalisé par Wendy Rogers, s'inspire de l'œuvre classique de Kate DiCamillo, auteure récompensée par deux médailles Newbery. Photo ici