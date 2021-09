Netflix : Contribuer à soutenir les cinéastes afro-latinos et latinos d'origine indigène →

La représentation dans les œuvres de fiction valide l'existence sociale. L'absence de représentation est synonyme d'effacement symbolique. Et nous savons que pour montrer plus d'histoires de Latinos à l'écran, il nous faut trouver de nouvelles voix latinas derrière la caméra, qui sauront faire vivre ces histoires.

C'est pour cette raison que nous nous sommes associés l'année dernière au Los Angeles Latino International Film Festival (LALIFF) pour le lancement de son nouveau programme Inclusion Fellowship. Ayant pour vocation de mettre en avant des groupes historiquement sous-représentés au sein de la communauté latina, le programme a sélectionné cinq cinéastes s'identifiant comme Afro-Latinos et les a soutenus par le biais de mentorat, de rencontres avec des responsables Netflix, d'opportunités de networking et d'aide au financement de leurs courts-métrages.

Nous avons été époustouflés par le talent de ces artistes (photographiés ci-dessus) et par les courts-métrages qu'ils ont présentés au LALIFF 2021, plusieurs d'entre eux ayant été depuis sélectionnés dans d'autres festivals.

Nous sommes heureux d'annoncer que nous reconduisons notre association avec LALIFF, en doublant le nombre de bénéficiaires du programme l'année prochaine. Les bourses seront accordées à cinq cinéastes qui s'identifient comme Afro-Latinos et à cinq autres qui s'identifient comme Latinos d'origine indigène.

Une fois encore, le programme accordera à chaque bénéficiaire une bourse de 20 000 dollars pour produire un court-métrage. Les cinéastes pourront également faire appel à notre équipe chez Netflix tout au long du développement de leur film, participer à des rencontres individuelles avec des mentors de l'industrie s'occupant d'aspects allant de la production à la distribution, et profiter de nombreuses opportunités de networking.

Les films seront ensuite présentés lors de l'édition 2022 du LALIFF. Les boursiers seront également invités aux Journées professionnelles (Industry Days) du festival, afin de développer leurs carrières et de bénéficier d'un accès inestimable à la profession.

Notre soutien au programme 'Inclusion Fellowship' s'inscrit dans le cadre du Fonds Netflix pour l'égalité des chances que nous avons annoncé plus tôt cette année. Cette initiative vise à créer davantage d'opportunités derrière la caméra pour les communautés sous-représentées à la télévision et au cinéma.

Nous sommes très heureux d'étoffer notre partenariat avec LALIFF pour faire entendre de nouvelles voix derrière la caméra et favoriser l'éclosion de la prochaine génération de cinéastes latinos. La représentation est importante.

Pour plus d'informations sur le programme de bourse 'Inclusion Fellowship' et sur les modalités de candidature, consultez https://laliff.org/fellowship.

Plus d'informations sur les boursiers de la première année et sur leurs courts-métrages ci-dessous :

Lorena Durán ('Loma de Lilí')

Suite à une intervention malheureuse, une électricienne bougonne doit accepter l'aide d'un esprit bienveillant pour faire disparaître la preuve d'un accident fatal.

Lorena Durán est une réalisatrice primée née à New York et ayant grandi en République dominicaine. Diplômée d'un MFA (Master of Fine Arts) du NYU Graduate Film Program, elle est sélectionnée pour participer au '2019 Film Independent Project Involve Fellowship' réservé aux cinéastes en devenir. Son dernier court-métrage, 'The Fisherwoman', a été présenté au ShortFest de Palm Springs et au Festival du film d'Atlanta. Son travail en tant que directrice de la photographie a été projeté dans de nombreux événements internationaux et sur des plateformes à travers le monde, du Festival du film de Tribeca au Vimeo Staff Pick. Elle a été récompensée aux ARRI Volker Bahnemann Awards dans la catégorie Meilleure photographie en 2019.

Justin Floyd('Quinceañero')

Cette comédie musicale fantastique raconte le rêve d'un garçon catholique : fêter sa quinceañera, une fête des 15 ans traditionnellement réservée aux filles.

Justin Floyd est un scénariste et réalisateur afro-latino originaire de Compton, en Californie. Élève de l'organisation Inner-City Filmmakers, il a foulé la scène des Oscars en 2015 au titre de membre du 'Team Oscar' pour son court-métrage 'The Center'. En 2016, il a participé au programme Sundance Ignite et a été nommé 'réalisateur émergent' par Warner Bros. en 2017. Son court-métrage 'Resurrect' a été acheté par HBO. Son dernier court, 'Fotos de Blancas', a été tourné à Valle de Chalco, au Mexique, et sortira en 2021.

Kase Peña ('Period')

À sa sortie de prison, Vergara, femme latina trans, décroche un emploi à temps partiel consistant à s'occuper d'une jeune fille timide de 12 ans. Pour survivre financièrement, elle reprend son activité de travailleuse du sexe, même si c'est ce qui l'avait menée en prison.

Kase est une réalisatrice primée originaire de New York. Femme trans de couleur, elle est née de parents dominicains de la classe ouvrière. Elle développe actuellement un projet avec la légendaire icône trans Carmen Carrera et avec Stephanie Beatriz, qui joue dans Brooklyn Nine-Nine et In The Heights. Son scénario de film I Love Hate, bénéficiaire de la bourse Sundance Institute Launch Grant, est produit par Angel Lopez. HBO a acquis les droits de distribution de deux de ses courts-métrages : 'Full Beat' et 'Trabajo'.

Tamara Shogaolu('The Braid of Time')

Après la disparition tragique de sa grand-mère, Estela trouve la clé de son avenir dans le passé de sa grand-mère.

Tamara Shogaolu est la fondatrice et directrice artistique de Ado Ato Pictures. Son travail a été présenté dans de nombreux festivals, galeries et musées internationaux tels que le Festival du film de Tribeca, le MoMA de New York et la Galerie nationale d'Indonésie. Elle a participé au programme Sundance Institute New Frontier Lab en 2018, a été nommée au Gouden Kalf en 2019, a reçu le prix Creative Capital en 2020 et a bénéficié d'une bourse Sundance New Frontier de la John D. and Catherine T. MacArthur Foundation en 2020, pour ne citer que ces distinctions.

Monica Suriyage('La Ciguapa')

Lorsque Davis, petit-ami de la timide Milagro, l'emmène camper, la situation se tend quand elle réalise qu'il l'a trompée. Davis réfute les accusations, mais la colère monte en Milagro, la transformant en ce qu'elle a toujours été : une ciguapa.

Monica Suriyage est métisse noire et asiatique, afro-latina de première génération. Son travail de réalisatrice se caractérise par des couleurs vives, des personnages féminins forts et parfois du sang. Son premier court-métrage 'Black In Red Out' a été présenté dans plus de 20 festivals de cinéma aux États-Unis et elle figure dans le documentaire Horror Noire qui relate l'histoire du genre de l'horreur noire aux côtés de personnalités comme Jordan Peele, Tony Todd et Rachel True. Elle fait partie des fondatrices du collectif entièrement féminin Body Checker Productions.