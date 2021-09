Netflix : Découvrez le programme complet de notre tout premier événement mondial dédié aux fans, qui se déroulera le 25 septembre →

Nous avons dévoilé ce jour le programme complet de notre tout premier "TUDUM : Un événement mondial Netflix dédié aux fans" qui aura lieu le 25 septembre.

L'humoriste Lilly Singh animera la première heure, au cours de laquelle seront diffusés un extrait du nouveau film de braquage Red Notice, des images exclusives des dernières saisons de La Chronique des Bridgerton et d'Ozark, ainsi qu'une surprise Stranger Things.

À propos de "monde à l'envers", Finn Wolfhard et Caleb McLaughlin de Stranger Things prendront les rênesde la deuxième heure, faisant découvrir aux fans les premières images de Sandman, de Vikings: Valhalla et de la quatrième saison de Cobra Kai. On en saura un peu plus sur le nouveau Tyler Rake, un extrait exclusif de la scène d'ouverture de Cowboy Bebop sera révélé et des stars telles que Charlize Theron, Regina King, Zazie Beetz et bien d'autres encore se réuniront le temps d'un panel animé par Bozoma Saint John, directrice marketing Netflix.

Nicola Coughlan de La Chronique des Bridgerton assumera les fonctions de maîtresse de cérémonie de la troisième et dernière heure, dont les moments forts seront le premier trailer et l'annonce de la date de nos retrouvailles avec Emily in Paris pour sa deuxième saison, un petit mot de la nouvelle reine Elizabeth de The Crown ou encore un extrait exclusif du nouveau film Don't Look Up : Déni cosmique. Une vidéo des acteurs d'Umbrella Academy dans les coulisses de la série et les premières images de la bande-annonce d'Army of Thieves, le prequel d'Army of Dead, seront dévoilées, sans oublier des images et des nouvelles très attendues de The Witcher.

Plus de 145 de nos plus grandes stars et créateurs du monde entier - représentant plus d'une centaine de séries, films et spectacles - rejoindront une scène virtuelle le samedi 25 septembre pour une journée palpitante pleine d'exclusivités et d'extraits inédits.

Inspiré par le son qu'on entend avant de commencer à regarder une série ou un film sur Netflix, TUDUM est notre tout premier événement mondial dédié aux fans. Notre objectif est simple: divertir et célébrer les fans Netflix du monde entier.

Comment regarder ?

L'événement virtuel en direct durera trois heures et débutera le samedi 25 septembre à 18 h CET / 9 h PST / 12 h EST / 16 h GMT / 1 h JST et KST. Il sera diffusé sur les chaînes YouTube de Netflix dans le monde entier, ainsi que sur Twitter, Twitch et Facebook.

En amont de l'événement, les spectateurs pourront également suivre des programmes spéciaux consacrés aux séries et films coréens et indiens, ou encore à des animes très attendus. Ces diffusions commenceront à 14 h CET / 5 h PST / 8 h EST / 12 h GMT / 21 h JST et KST sur des chaînes spécifiques.

Quel est le programme ?

L'événement de trois heures mettra en avant plus de 145 stars et 100 films et séries, dont certains de nos plus gros succès qui reviennent bientôt comme Stranger Things, La Chronique des Bridgerton, The Witcher, La casa de papel et Cobra Kai, ainsi que des blockbusters comme Red Notice, Don't Look Up : Déni cosmique, Tyler Rake, The Harder They Fall, The Old Guard et bien d'autres. (Programme complet disponible plus bas.)