Netflix : Deux pouces levés pour des recommandations encore plus pointues →

Vous aimez ou vous adorez ? Quand on adore quelque chose, on a envie de le dire à sa famille et à ses amis. On a même a envie d'en parler à ses collègues et sur les réseaux sociaux. Et on en veut encore… sans attendre !

Nous proposons désormais l'icône Deux pouces levés afin que vous puissiez nous dire à quels types de films et séries vous voulez donner plus de place sur votre profil. Vous trouverez l'option J'adore ce titre ! (icône Deux pouces levés) dès aujourd'hui à côté des boutons J'aime bien ce titre (icône Pouce levé) et Pas pour moi (icône Pouce baissé) sur votre téléviseur, votre navigateur Web et vos appareils mobiles, sous iOS ou Android.

Avec les boutons actuels J'aime bien ce titre et Pas pour moi, vous pouvez déjà nous dire ce que vous avez pensé d'une série ou d'un film. En échange, votre profil personnalisé répond mieux à vos attentes. Mais nous avons appris avec le temps que l'on pouvait nuancer les goûts davantage. Vous donner la possibilité de nous dire que vous adorez un titre nous permettra de vous offrir des recommandations encore plus proches de vos goûts.

L'icône Deux pouces levés est ainsi un moyen d'affiner nos recommandations afin de vous proposer plus de films et séries correspondant à vos goûts à vous. L'icône Pouce levé nous indique toujours ce qui vous plaît, et nous continuerons à utiliser ces informations pour vous faire des recommandations. Mais désormais, l'icône Deux pouces levés nous dira ce que vous avez adoré, nous permettant ainsi d'être au plus près de vos envies. Par exemple, si vous avez adoré La Chronique des Bridgerton, la plateforme vous recommandera d'autres films et séries avec les mêmes acteurs, ou d'autres titres produits par Shondaland.

Ne soyez pas timides ! Exprimez-vous, dites-nous ce que vous adorez sur Netflix (allez, on sait bien que vous en mourez d'envie).