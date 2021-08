Netflix : Développement de notre offre d'émissions britanniques non scénarisées avec trois nouvelles séries de téléréalité et de divertissement →

De The Circle à Formula 1 : Pilotes de leur destin, en passant plus récemment par la seconde saison de Séduction haute tension qui a fait vibrer les fans du monde entier à sa sortie en juin, le Royaume-Uni maîtrise l'art de la création des émissions non scénarisées appréciées aux quatre coins du globe.

Ces deux dernières années chez Netflix, les sociétés de production britanniques nous ont séduits par leurs idées à la fois originales, inspirantes et ludiques, une combinaison parfaite pour nos contenus non scénarisés. En effet, nous recherchons des séries qui offrent une perspective unique sur un concept familier et qui apportent une touche innovante à des émissions que vous ne trouverez nulle part ailleurs, le tout dans le but de proposer un contenu vraiment original.

Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'annoncer trois nouvelles émissions non scénarisées en provenance du Royaume-Uni et destinées à nos utilisateurs du monde entier.

Le catalogue comprend une nouvelle compétition de danse spectaculaire avec effets visuels qui donne l'occasion aux danseurs en herbe de se produire comme si personne ne les regardait ; une émission de téléréalité qui met à l'épreuve un groupe de jeunes, partis du mauvais pied, dans un camp en pleine nature et enfin une émission de rencontre sérieusement renversante. Découvrez tous les détails plus bas.

Sur le même thème, nous sommes ravis de confirmer que l'émission de rencontre où il vaut mieux rester célibataire sera bientôt de retour ! La saison 3 de Séduction haute tension sera ainsi diffusée en début d'année prochaine. L'hiver s'annonce plus chaud que jamais !

Découvrez en détail nos trois nouvelles émissions de téléréalité et de divertissement :

Synopsis de SNOWFLAKE MOUNTAIN : Snowflake Mountain est une chaleureuse et amusante émission de téléréalité et d'apprentissage qui met à l'épreuve, dans un lieu de retraite en pleine nature, un groupe d'adulescents qui ignorent tout de la vie et qui n'ont pas encore libéré leur plein potentiel afin de les aider à se prendre en main. Ce brutal retour aux sources vise à leur faire prendre conscience de l'existence choyée dont ils ont profité jusqu'à présent. À la clé pour l'heureux gagnant : un prix pour repartir du bon pied. Sans eau courante, sans parents et, surtout, sans Wi-Fi, les participants devront se connecter à la nature pour devenir des adultes à part entière. Tournée dans la région du Lake District (nord-ouest de l'Angleterre), la série réunit une distribution internationale. Société de production : Naked (label Fremantle) Production exécutive : Cal Turner et Jo Harcourt-Smith Production de la série : Andy Cullen, Nick Walker, Cherry Sandhu Synopsis de DANCE MONSTERS: Dance Monsters est une compétition de danse à grande échelle originale qui offre aux passionnés de danse une scène mondiale haute en couleur sur laquelle ils peuvent s'affronter comme ils n'en ont jamais eu l'occasion. Grâce à la magie des effets visuels, de la capture de mouvements en direct et de la reconnaissance faciale, les concurrents se transforment en adorables monstres dansants qui prennent vie sous les yeux d'un jury d'experts et d'un public en studio. Ce projet extrêmement ambitieux propose une expérience intense qui permet de découvrir ce qu'il se passe lorsque vous avez l'opportunité de danser comme si personne ne vous regardait. Les concurrents peuvent fuir la réalité, se transformer en créatures extraordinaires et s'exprimer pleinement pendant toute la durée de leur passage sur scène. Cette émission est tournée dans le Hampshire, au Royaume-Uni. Société de production : Lime Pictures Production exécutive : Sarah Tyekiff, Andrew Jackman et Tamsin Dodgson.

Synopsis de DATED AND RELATED: Vous êtes-vous déjà demandé comment se comportaient vos frères et sœurs dans un contexte de séduction : comment ils flirtaient, traitaient leurs partenaires ou quelle était leur technique de drague fétiche ? Dans cette toute nouvelle émission de téléréalité, des frères et sœurs vont pouvoir observer de près la vie sentimentale de l'autre, tout en faisant leurs propres rencontres. La présence de la personne qui vous connaît le mieux devrait vous aider à naviguer à travers le délicat monde des rencontres. Mais sera-t-elle votre meilleure alliée pour trouver l'amour ? Ou sabordera-t-elle vos plans et mettra-t-elle en avant vos failles ? Dans tous les cas, la situation devrait être embarrassante. Cette série tournée en France réunit une distribution internationale. Société de production : Great Scott Media et Main Event Media (labels All3Media) Production exécutive pour Great Scott Media : Leon Wilson, Ed Sleeman and Saul Fearnley Production exécutive pour Main Event Media : Jimmy Fox and Emily Bon