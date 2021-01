Netflix : Diversifier les voix britanniques devant et derrière la caméra

Les belles histoires favorisent notre empathie en nous faisant découvrir des personnes et des lieux que nous n'aurions jamais pu connaître ni comprendre autrement. Mais ces belles histoires ne suffisent pas si elles ne sont racontées que d'un seul point de vue, ne reflètent qu'une seule expérience ou ne représentent qu'un seul type de cheminement personnel. Chez Netflix, nous pensons qu'il est important de raconter des histoires venues de tous horizons qui s'adressent à tous les publics, et nous sommes déterminés à tout faire pour concrétiser pleinement cette ambition.

Je pense qu'au Royaume-Uni, notre industrie est en train d'évoluer. Et même si le changement se fait lentement, voir tant de jeunes talents britanniques issus de la diversité se battre pour gravir les échelons me comble d'espoir et d'enthousiasme. Les noms d'artistes comme Theresa Ikoko, Charlie Covell et John Boyega parlent au public dans le monde entier et pas seulement au Royaume-Uni. Mais ce n'est pas suffisant. Je suis convaincue que nous devons faire plus et qu'il nous faut non seulement soutenir la jeune génération de talents britanniques, mais également développer un pipeline d'opportunités plus inclusif pour les créateurs en devenir sur l'ensemble du processus de production.

J'ai rencontré pour la première fois Bob Clarke, fondateur et PDG de Mama Youth, quand je travaillais chez Sky. J'ai été impressionnée par la richesse du lien qu'il a su construire avec ses élèves et par la persévérance dont il a fait preuve durant tant d'années pour induire des changements positifs à une époque où l'industrie maîtrisait peu ces problématiques et, pour parler franchement, ne s'en souciait guère.

J'éprouve tout autant d'admiration pour les visionnaires qui ont agi dans le secteur de la télévision et du cinéma. Depuis plus d'une décennie, Femi Oguns, Teddy Nygh, Rosa Powlowski, Nikki Bedi et Bob Clarke travaillent sans relâche pour proposer des opportunités aux talents sous-représentés. Ils ont compris avant bien d'autres l'importance de la diversité dans la narration, investissant leur propre temps et leur propre argent dans la création de trois formidables organisations, l'Identity School of Acting, Million Youth Media et Mama Youth, pour doter les jeunes Britanniques des compétences et des formations nécessaires et leur offrir une porte d'entrée dans notre industrie.

Aujourd'hui, Netflix investit 350 000 £ pour :

payer intégralement un an de scolarité à 30 étudiants de l'Identity School of Acting ;

doubler le nombre de jeunes avec lesquels Million Youth Media travaille au Royaume-Uni ;

aider Mama Youth à étendre son champ d'action et à former plus de jeunes, pour qu'ils soient mieux préparés à travailler dans les secteurs de l'audiovisuel et des médias.

Cet investissement provient du fonds de 5 millions de dollars constitué par Netflix en juillet 2020 afin de créer des opportunités pour les créateurs et les jeunes talents noirs, et fait suite au lancement récent de notre fonds britannique pour les talents documentaires. Ces projets s'ajoutent aux initiatives que nous avons déjà mises en place avec nos partenaires de production, comme notre projet d'observation des réalisateurs de Top Boy en partenariat avec Cowboy Films, qui a permis à quatre jeunes réalisateurs de suivre le réalisateur de la série pendant huit semaines chacun. L'une d'entre eux, Nia DaCosta, a depuis été choisie pour réaliser la suite de Captain Marvel.

Nos abonnés viennent de tout le Royaume-Uni et du monde entier. Notre objectif est atteint quand des séries et des films comme Sex Education, His House et Top Boy parviennent non seulement à divertir les spectateurs, mais les aident également à s'ouvrir à de nouvelles voix, de nouvelles cultures et de nouveaux points de vue. Et ce n'est que le début.