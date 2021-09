Netflix : Donner aux créateurs un nouvel espace pour produire les prochains grands animes →

[TO BE INSERTED - YouTube Asset] Lorsque j'ai découvert la série animée à succès Keep Your Hands Off Eizouken!, une histoire inspirante sur la création d'un club d'animation par trois lycéennes, j'ai eu envie de proposer un espace où les esprits créatifs pourraient se retrouver. Cela m'a rappelé que les processus créatifs devraient toujours être motivés par la passion et la volonté de s'amuser.

L'anime est devenu l'un des genres les plus plébiscités sur Netflix. En 2020, notre programmation d'animes a été vue par plus de 120 millions de foyers. Nous voulons faire encore mieux, pour partager avec les fans d'autres histoires captivantes créées par des personnes talentueuses au Japon et dans le reste du monde.

C'est pourquoi Netflix lance aujourd'hui sa toute première base de créateurs d'anime dans ses nouveaux bureaux de Tokyo. Cet espace commun hébergera des concepteurs, des scénaristes et d'autres spécialistes pour étoffer notre catalogue déjà extraordinaire d'animes. Nous y mettrons en œuvre les meilleures pratiques et les normes de production les plus exigeantes afin de doter les créateurs des outils et des ressources de production nécessaires.

La base de créateurs d'anime Netflix s'articule autour de trois zones :

Garage des concepteurs : cet espace accueille jusqu'à dix concepteurs et artistes. Au lancement, l'équipe se consacrera à la création d'art conceptuel lors des premières étapes de développement d'un film ou d'une série d'animation, pour garantir que l'équipe créative soit bien en phase avec l'esprit et l'aspect du projet.

Garage des scénaristes : cette salle de réunion est conçue comme un espace collaboratif où les équipes développeront et modifieront les scénarios, et inviteront les créateurs à discuter de nouveaux projets (en plus de débattre de tout ce qui agite la planète anime).

Labo : cet espace polyvalent est conçu comme un lieu d'expérimentation des nouvelles technologies de création telles que la réalité virtuelle ou la capture de mouvements.

Au lancement, la base de créateurs d'anime Netflix se consacrera au développement d'art conceptuel pour assister les créateurs et les studios de production en phase de préproduction. Deux conceptrices, Namiko Ishidate et Saïna Cissé, y résideront pour participer à cette tâche.

Le développement d'art conceptuel est une partie importante du processus créatif, mais il arrive que cette étape soit omise par manque de disponibilité ou de temps. L'art conceptuel permet à chaque membre de l'équipe de se faire une idée de l'environnement, du contexte culturel ou de l'atmosphère de la série. Avec cette étape supplémentaire, nous pouvons mener des échanges plus riches et plus concrets avec nos partenaires créatifs. Nous espérons qu'en nous concentrant sur cette étape importante du processus créatif, nous pourrons produire les meilleurs programmes possibles.

De même que nous utilisons des technologies dernier cri pour repousser les limites de l'anime et que nous formons de jeunes animateurs, nous souhaitons continuer à soutenir le genre de l'anime en procurant à nos partenaires l'espace, les outils et les ressources dont ils ont besoin pour produire les meilleurs séries et films possibles.

Nous ne faisons que commencer, le meilleur reste à venir. D'ici là, bonne visite de la nouvelle base de créateurs d'anime Netflix !