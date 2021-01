Netflix : ET SI LES LÉGENDES BRÉSILIENNES ÉTAIENT VRAIES ? REGARDEZ LA BANDE-ANNONCE DE "LA CITÉ INVISIBLE", DISPONIBLE SUR NETFLIX LE 5 FÉVRIER

Un officier de la police de l'environnement frappé par le décès de sa femme, un incendie, l'apparition mystérieuse d'un dauphin rose sur une plage de Rio de Janeiro... Cela n'a aucun sens ? Pourtant, tout est lié dans la nouvelle série originale brésilienne de Netflix, La Cité invisible. Et si les légendes dont vous avez toujours entendu parler étaient vraies et se cachaient parmi nous ? La bande-annonce officielle et les visuels principaux de La Cité invisible viennent de sortir. Disponible le 5 février, il s'agit du premier projet en prises de vues réelles du réalisateur brésilien Carlos Saldanha, nommé aux Oscars et connu pour son travail sur les séries de films d'animation L'Âge de glace et Rio, ainsi que sur le film d'animation Ferdinand.

Les sept épisodes de La Cité invisible abordent des thèmes actuels et importants tels que la protection de l'environnement et la sauvegarde de la culture brésilienne populaire, tout en proposant une analyse des relations humaines sur fond de mythes et de thriller. La série met en vedette Marco Pigossi et Alessandra Negrini, mais aussi Jessica Córes, Fábio Lago, Wesley Guimarães, Manuela Dieguez, Julia Konrad, José Dumont, Victor Sparapane et Áurea Maranhão, entre autres.

La Cité invisible est produite par Beto Gauss et Francesco Civita (Prodigo Films), avec également Caito Ortiz (Prodigo Films), Maresa Pullman (BottleCap Productions) et Marco Anton (Boipeba Filmes) à la production exécutive. Mirna Nogueira occupe le poste de scénariste en chef. La série est réalisée par Luis Carone et Julia Jordão, sous la direction générale de Luis Carone.

À propos de Netflix

Avec plus de 195 millions d'utilisateurs payants dans plus de 190 pays profitant de séries, documentaires et films dans une multitude de genres et de langues, Netflix est le leader mondial du divertissement en streaming. Grâce à un forfait sans engagement, les abonnés Netflix bénéficient d'un accès illimité aux programmes, où et quand ils le souhaitent, sur les écrans connectés. L'utilisateur peut regarder, suspendre et reprendre la lecture de ses programmes à tout moment, sans aucune publicité.

À propos de Prodigo Films

Prodigo Films est une société de production brésilienne à qui l'on doit notamment 'Coisa Mais Linda', une série de fiction créée pour Netflix dont la saison 2 est en cours de tournage, la série primée 'FDP' pour HBO, ainsi que 'La Cité invisible', série fantastique créée par le réalisateur brésilien Carlos Saldanha pour Netflix. Prodigo a aussi produit les films O Roubo da Taça, vainqueur du prix du public lors du festival SXSW 2016, et Matraga, qui a remporté cinq prix au Festival international du film de Rio de Janeiro. En 2018, Prodigo a produit Florianópolis Dream, qui a remporté quatre prix au Festival international du film de Karlovy Vary (République tchèque). Aux États-Unis, Prodigo est représentée par l'agence CAA. La société compte également à son actif Aging , une série documentaire pour HBO en deux saisons ; Breaking the Silence, autre série documentaire pour HBO ; Mundo S/A - Globo News, une série journalistique en sept saisons ; et Motoboys: Vida Loca , un documentaire réalisé par Caito Ortiz.

À propos de Carlos Saldanha

Né à Rio de Janeiro, Carlos Saldanha est un réalisateur et producteur brésilien nommé deux fois aux Oscars, qui a fondé les sociétés de production BottleCap Productions aux États-Unis et Boipeba Filmes au Brésil. Il a en outre coréalisé L'Âge de glace en 2002 et Robots en 2005, et réalisé le court-métrage d'animation nommé aux Oscars L'Aventure inédite de Scrat en 2004. On lui doit également la réalisation de L'Âge de glace 2 en 2006 et de L'Âge de glace 3 : Le Temps des dinosaures en 2009. En 2011, il a écrit et réalisé Rio, en hommage à sa ville natale, qui a connu un franc succès et a eu droit à une suite, Rio 2. En 2017, Carlos Saldanha a été aux commandes du fil d'animation Ferdinand , qui a reçu deux nominations aux Oscars.