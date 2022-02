Netflix : Entre tournesols et bus manqués, Takuto et Maai reviennent sur les moments clés de l'émission de téléréalité et de rencontre "The Future Diary" →

Deux inconnus sont réunis et reçoivent un journal intime qui guide toute leur relation, jusqu'à donner des instructions sur le comportement qu'ils doivent adopter et la façon dont ils finiront par suivre des chemins différents. Tomberont-ils amoureux malgré tout ? Maai, étudiante de 19 ans, est originaire d'Okinawa. Takuto, 24 ans, vient d'Hokkaidō et travaille à Tokyo en tant que chef cuisinier. Maai et Takuto jouent dans le reboot Netflix de l'émission de téléréalité et de rencontre à succès The Future Diary. Découvrez ici ce qu'ils ressentent vraiment l'un pour l'autre. (Le texte qui suit contient des spoilers.)

Qu'avez-vous pensé de cette expérience dictée par les instructions contenues dans un journal intime ?

Takuto : En réalité, c'était assez sympa et amusant d'aller à des rendez-vous organisés de cette façon. Et comme on nous avait donné des journaux différents, certains de nos rendez-vous se sont parfois terminés de manière surprenante.

Maai : Dans mes précédentes relations, j'étais toujours trop gênée pour tenir la main de mon copain, l'embrasser ou prendre des initiatives. Du coup, je ne savais pas trop comment réagir quand le journal me disait de faire ce genre de choses. L'une des premières instructions m'interdisait d'avouer à Takuto que je l'aimais, et ce jusqu'à la fin de The Future Diary. Mais comme je suis assez transparente, j'avais peur qu'il s'en rende compte même si je ne disais rien.

Quand vous êtes-vous rendu compte que vous étiez tombés amoureux ?

Takuto : Dans le troisième épisode à Hokkaido, mon journal intime me disait que tout serait terminé si je n'arrivais pas avant le dernier bus dans lequel était Maai. Je n'ai pas réussi et j'étais très inquiet. C'est à ce moment-là que j'ai compris que mes sentiments pour Maai avaient changé. J'ai voulu lui avouer que je l'aimais pendant le tournage, mais cela m'a paru si soudain, et j'étais si gêné, que je ne lui ai pas dit ce que je ressentais.

Qu'avez-vous pensé lorsque vous avez lu la page qui disait que vous pouviez vous revoir ?

Maai : Quand le feu d'artifice s'est terminé, j'ai pensé que c'était la fin et qu'on ne pouvait même pas échanger nos numéros. J'ai donc été ravie lorsque j'ai appris qu'on pouvait se revoir, même si je me suis dit qu'on allait devoir se dire adieu après ça.

Takuto : Je pensais aussi que l'on ne se reverrait qu'une seule fois. Mais lorsqu'on a reçu le dernier journal intime dans le champ de tournesols et que j'ai vu qu'il était vierge, j'ai compris qu'on était libres d'écrire notre avenir et que je pouvais être avec Maai.

Comment avez-vous réagi quand vous vous êtes aperçus que les spectateurs du monde entier se passionnaient pour votre histoire d'amour ?

Maai : Lorsque l'épisode 6 est sorti, de nombreux téléspectateurs ont pensé que le suivant était le dernier. Ils m'ont envoyé des messages sur les réseaux sociaux qui disaient qu'ils ne voulaient pas que l'histoire se termine comme ça, ou qu'ils espéraient qu'on finirait par être ensemble. Ces messages nous ont fait rire, car on était en couple à ce moment-là. C'est très touchant de recevoir autant de soutien alors qu'on est des gens très ordinaires.

Comment se passe votre relation ?

Maai : Tout va bien ! On a déjà rencontré nos parents respectifs. Takuto est venu à Okinawa en novembre dernier et a fait la connaissance de ma famille. En fin d'année, je suis allée à Hokkaido et j'ai visité une source chaude avec la sienne. On ne s'est pas lâchés ! (rires)

Takuto : Avec la distance, on communique beaucoup par téléphone. Mais j'ai dit à Maai que le temps passerait plus vite si l'on se plongeait dans le travail et les études, et que les moments partagés ensemble une fois par mois seraient d'autant plus appréciables !

The Future Diary est disponible seulement sur Netflix. L'émission de téléréalité et de rencontre reviendra pour une deuxième saison avec un nouveau couple. Guettez sa sortie !