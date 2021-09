Netflix : Entretien avec Dua Saleh, comédien·ne qui interprète Cal, un des personnages non-binaires de "Sex Education" →

Déjà trois saisons et Sex Education n'en a pas fini d'explorer son sujet. Cette année, la série accueille un·e lycéen·ne non-binaire, Cal. « En salle de rédaction, on a discuté des éléments du spectre LGBTQ qu'on n'avait pas encore évoqués dans la série et le personnage de Cal nous a paru comme une extension naturelle de cette discussion », explique Laurie Nunn, créatrice de la série. « On savait qu'iel apporterait une nouvelle perspective à la série, et on a travaillé main dans la main avec des consultant·es non-binaires afin de nous assurer que notre histoire était authentique. »

C'est ainsi que Dua Saleh, comédien.ne non-binaire, a décroché le rôle. Avant le retour de 'Sex Education' le 17 septembre, nous avons demandé à Dua Saleh de nous parler de son intégration dans la série, du look et du style vestimentaire de Cal et de ce qu'iel espère que les spectateurs retiendront de cette saison.

Comment avez-vous décroché ce rôle ? Étiez-vous fan des deux premières saisons deSex Education?

Ce sont des ami·es qui m'ont parlé de la série. Je ne la suivais pas, car je pensais que c'était un truc pour ados, mais quand la production m'a contacté·e pour le casting, j'ai tout regardé. Je peux dire que c'est l'une des meilleures séries que j'aie jamais vues. Sex Education contient des scènes très profondes, extrêmement drôles et enjouées, pleines de moments qui donnent à réfléchir. J'ai auditionné pour le rôle de Cal en envoyant une vidéo, puis j'ai fait une lecture de compatibilité avec Kedar Williams-Stirling, qui joue Jackson, pour voir si le courant passait entre nous. Quand j'ai appris que j'avais le rôle, j'ai flippé, évidemment. Ça a changé ma vie, ça m'a secoué·e aussi. C'est mon premier vrai rôle. Je suis musicien·ne, j'ai joué de la musique bien avant de jouer la comédie. J'ai beaucoup appris de cette expérience et suis très reconnaissant·e.

Comment décririez-vous votre personnage ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de le jouer, en tant que comédien·ne ?

Cal est un·e lycéen·ne non-binaire de Moordale qui ne se prend pas la tête. C'est un esprit libre qui fait du skate, fume de l'herbe et aime l'amour. C'est quelqu'un qui m'apporte beaucoup de joie. Je trouve que c'est un personnage très bien pensé dans la façon dont iel parle aux autres, appréhende les difficultés et traite les autres avec douceur. C'est aussi un·e ado qui essaie de savoir où iel en est. Ce qui m'a le plus attiré·e dans le personnage de Cal, c'est le fait que son parcours ne se focalise pas sur un traumatisme. Les personnes non-binaires ne peuvent pas souvent dire ça des personnages qu'iels ont à jouer. J'ai beaucoup discuté avec Laurie Nunn, avec les scénaristes et avec les consultant·es non-binaires auxquels iels ont fait appel afin de représenter au mieux une personne non-binaire. Je me suis senti·e soutenu·e tout au long du processus, tout le monde s'est soucié de mes besoins et de mon bien-être.

Cal n'est pas la seule personne non-binaire à Moordale cette saison, n'est-ce pas ?L'équipe a fait quelque chose de remarquable, cette saison, en ajoutant un autre personnage non-binaire, Layla. Cal et Layla ont des personnalités, des identités et des parcours bien distincts. On voit comment chacun·e gère le bandage de poitrine, le lycée, les conflits, et on s'aperçoit qu'iels sont très différent·es. C'est beau d'avoir montré que les personnes non-binaires ne sont pas monolithiques.

Parlez-nous des costumes et du look de Cal. Qu'est-ce qu'ils communiquent, visuellement ?

Les choix vestimentaires de Cal sont très importants, et l'équipe créative s'est attachée à représenter le personnage avec soin. Côté coiffure, iel arbore un tressage sophistiqué qui correspond bien à la fluidité de genre de Cal. Côté vêtements, Cal porte des habits larges, fluides et confortables. L'équipe n'a jamais perdu de vue la question du genre, elle a intentionnellement permis à Cal de se sentir libre et libéré·e. Elle a fait un travail remarquable.

Qu'espérez-vous que les fans penseront à la fin de cette saison ?

Je voudrais qu'iels se sentent valorisé·e·s. Cal est un personnage non-binaire et noir, et je veux qu'on se dise, « Oh là là, je me suis vraiment vu·e dans cette série. Oui, je me suis vraiment vu·e représenté·e sur une plateforme grand public. » Voilà ce que je veux le plus.

La saison 3 de Sex Education est disponible à partir du 17 septembre sur Netflix.