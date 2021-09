Netflix : Étendre notre empreinte au Royaume-Uni pour continuer à raconter des histoires britanniques d'exception →

Chez Netflix, nous sommes fiers de pouvoir présenter au monde les meilleures histoires et les meilleurs créateurs britanniques avec des séries telles que The Crown, Sex Education et Top Boy, ou encore des films tels que The Dig et Rebecca.

L'étendue de ses talents - devant et derrière les caméras - et la beauté de ses sites de tournage font du Royaume-Uni l'une des destinations de production les plus prisées au monde.

C'est pour ces raisons que nous avons signé un bail de longue durée avec les légendaires studios Longcross - berceau des franchises James Bond, Marvel et Star Wars - où nous prévoyons de construire des plateaux de tournage, des studios et des centres de production. Cet engagement nous permettra non seulement d'étendre et d'améliorer considérablement nos centres de production, mais aussi de créer des centaines de nouveaux emplois et de donner un coup d'accélérateur à l'économie locale.

Toutefois, les studios ne sont qu'une pièce du puzzle. Ses décors naturels font de la Grande-Bretagne une deuxième patrie pour Netflix. De la cité historique de Bath où a été tournée La Chronique des Bridgerton à des sites spectaculaires tels que la région des North Pennines où a été tournée The Witcher, la beauté des paysages britanniques, leur variété et leur histoire demeurent sans égales.

Notre travail au Royaume-Uni ne fait que commencer. Cette année, nous investissons plus d'un milliard de dollars dans des séries, films, programmes non scénarisés et documentaires qui devraient engendrer la création de plus de 5 000 emplois. Nous sommes également très heureux d'être en mesure d'offrir des postes et des formations à près de 1 000 personnes dans le pays par le biais de Grow Creative UK, notre tout nouveau programme de formation qui met l'accent sur le perfectionnement des techniciens et nouveaux talents britanniques, en particulier ceux issus de la diversité. Le programme s'inscrit par ailleurs dans le projet à long terme de Netflix qui consiste à proposer le plus grand nombre d'offres de formation dans les secteurs télévisuel et cinématographique haut de gamme au Royaume-Uni.

Nous avons hâte de nous installer dans ces deux studios et de continuer à offrir des films et des séries britanniques d'exception à nos abonnés du monde entier.