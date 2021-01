Netflix : Gerard McMurray est de retour sur Netflix avec "The Formula", qui réunira Robert De Niro et John Boyega

Le scénariste et réalisateur Gerard McMurray (American Nightmare 4 : Les Origines et le film Netflix Burning Sands) est de retour sur Netflix avec un concept de film original : The Formula. Gerard McMurray assurera le scénario, la réalisation et la production de ce film via sa propre société créée récemment, Buppie Productions.

Distribution : Robert De Niro, John Boyega Récemment, John Boyega a joué dans la série d'anthologie de Steve McQueen Small Axe, saluée par la critique. Il a également été à l'affiche de la dernière trilogie Star Wars et de Detroit.

Production : Jane Rosenthal, Robert De Niro, Berry Welsh et Gerard McMurray Le projet s'est concrétisé dans le cadre du contrat global de Jane Rosenthal et Berry Welsh avec Netflix.

Production exécutive : Jason Michael Berman

Coproduction : Sam Shaw et Ephraim Walker de Buppie Productions

Accroche : Un prodige de la Formule 1 est contraint de devenir chauffeur pour des braqueurs afin de sauver la seule famille qu'il lui reste.

À propos de Tribeca Productions : Basée à New York, la société Tribeca Productions a été fondée en 1988 par Robert De Niro et Jane Rosenthal. Depuis ses débuts, Tribeca a produit plus de 30 films, cumulant des revenus supérieurs à 2 milliards de dollars à travers le monde. À ce jour, les films et séries de Tribeca Productions ont remporté 12 nominations aux Oscars, 20 aux Emmys, un Grammy Award et bien d'autres récompenses.

Les productions récentes de Tribeca pour Netflix incluent le film de Martin Scorsese 'The Irishman' (2019), nommé aux Oscars et sacré meilleur film par le National Board of Review, la mini-série d'Ava DuVernay 'Dans leur regard' (2019), nommée aux Emmys et récompensée aux Peabody Awards, et le documentaire de Rashida Jones et Al Hicks 'Quincy' (2018), primé aux Grammy Awards.

À propos de Buppie Productions : Gerard McMurray a récemment créé sa propre société de production, Buppie Productions. Cette société vise à produire des films et des contenus pour la télévision qui donneront vie à des histoires aussi divertissantes que culturellement pertinentes.

À propos de Gerard McMurray : Gerard McMurray est diplômé de l'université Howard et du programme MFA de l'USC Film School. Il compte à son actif la production du film indépendant à succès Fruitvale Station ainsi que la réalisation de Burning Sands, d'American Nightmare 4 : Les Origines et de Replay (un épisode de The Twilight Zone : la quatrième dimension). Ses projets à venir comprennent l'écriture et la réalisation du film d'action The Silver Bear pour Lionsgate avec Michael B. Jordan, la coécriture et la réalisation de Booker avec le créateur et scénariste de John Wick Derek Kolstad pour Sony Pictures avec John Davis à la production, ainsi que la réalisation et la production exécutive de l'adaptation en série de The Spook Who Sat By The Door pour FX avec Lee Daniels.