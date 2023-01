Netflix : Jefferies passe à l'achat, le titre surperforme

L'action Netflix surperforme jeudi sur le Nasdaq à la faveur d'une note de Jefferies dans laquelle le broker explique que la nouvelle stratégie du groupe pourrait bien dépasser les attentes de Wall Street.



A 10h20 (heure de New York), la valeur avance de quasiment 1% tandis que l'indice Nasdaq Composite progresse de 0,3%.



Dans une étude publiée dans la matinée, Jefferies explique que le projet du groupe consistant à lancer une offre de vidéo à la demande financée par la publicité (AVOD ou 'advertising video on demand') - tout comme sa volonté de limiter le partage de codes - pourrait générer des revenus et des résultats largement supérieurs aux attentes du marché.



D'après ses calculs, le service d'AVOD conjugué à l'arrivée de nouveaux abonnés payants pourraient générer entre six et sept milliards de dollars de chiffre d'affaires additionnel à horizon 2024, soit un résultat opérationnel de près de 11 milliards de dollars, très supérieur au consensus de 8,6 milliards.



Selon ses estimations, quelque 100 millions de foyers partagent aujourd'hui leurs codes d'accès, tandis que 80 millions de ménages les 'empruntent'.



Dans ces conditions, Jefferies relève sa recommandation à 'acheter' sur le titre.



