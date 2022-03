Netflix : Jinny Howe, vice-présidente Séries dramatiques, célèbre la collection de la Journée internationale des femmes et le pouvoir du récit au féminin →

Becoming, La Chronique des Bridgerton, Ali Wong: Don Wong, Son vrai visage, Naomi Osaka, The Power of the Dog… Chez Netflix, les histoires menées par des femmes sont plurielles. Que vous soyez d'humeur pour un drame inspirant, un documentaire qui invite à la réflexion ou tout simplement un programme humoristique, nous voulons répondre à vos attentes.

C'est la vocation de notre nouvelle collection Le récit au féminin, illustrée par Twisha Patni. Explorant des thèmes tels que "Les femmes qui marquent l'histoire", "Rebelles", "Femmes humoristes" et "Films réalisés par des femmes", cette collection a été élaborée pour célébrer la force et le talent des femmes sous toutes leurs facettes. "Le récit au féminin" sera visible sur notre service en cette Journée internationale des femmes et jusqu'au 31 mars. Mais les séries, les films et les spectacles mis en avant dans cette collection représentent le travail que nous effectuons tout au long de l'année pour trouver, développer et partager avec le monde entier une large gamme d'histoires racontées par des femmes ou mettant les femmes à l'honneur. Et il reste encore de nombreux récits à explorer.

Pour mieux comprendre l'impact des histoires menées par des femmes, nous avons rencontré Jinny Howe, vice-présidente Développement des séries dramatiques chez Netflix. En collaborant avec des créatrices, elle joue un rôle essentiel au sein de Netflix dans la concrétisation et le partage de ces histoires avec les spectateurs du monde entier.

De par votre poste, vous voyez passer de nombreux pitches d'histoires. À quoi êtes-vous sensible et quelle importance accordez-vous à la représentation du regard féminin ?

Les séries les plus remarquables sont souvent celles qui offrent un reflet juste de leur époque et de la société. Il est donc important que le point de vue féminin soit représenté pour que la perspective de ces histoires soit complète. Les femmes souhaitent légitimement que leurs ambitions, leurs désirs et leurs besoins se matérialisent à l'écran. Je suis enthousiaste à l'idée de faire découvrir des points de vue singuliers sur des histoires que l'on a déjà entendues maintes fois, comme dans The Crown, Unbelievable ou Unorthodox. Nous voyons aussi de nouvelles créatrices proposer des histoires complètement inédites, telles que Poupée russe de Natasha Lyonne. Ces visions qui changent la donne garantissent l'originalité et l'intérêt de ces histoires pour nos spectateurs et pour Netflix.

Il y a bien longtemps que les femmes créent et que les histoires de femmes existent. D'après vous, pourquoi a-t-il fallu tant de temps pour que leurs contributions soient reconnues dans le secteur du divertissement ?

J'ai récemment travaillé sur une série qui se déroulait dans les années 70 et cela m'a rappelé que les femmes n'ont acquis leur autonomie que depuis très peu de temps. À mesure que la société évolue, favorisant l'émergence de femmes héroïnes complexes qui gagnent leur vie et soutiennent leur famille, on observe la même évolution de la narration et des représentations dans le secteur du divertissement. La Chronique des Bridgerton est un bon exemple de cette transformation : une grande leçon que je tire de ma participation à la première saison, c'est la manière dont les publics du monde entier ont reçu une série qui aurait très bien pu être regardée de haut, comme les comédies romantiques le sont souvent. Je suis également impatiente de voir l'accueil qui sera réservé à The Partner Track, une série qui sera diffusée dans le courant de l'année. Adapté du roman de Helen Wan, ce programme avec Arden Cho suit une femme qui tente de se frayer un chemin dans un milieu dominé par les hommes. Les histoires centrées sur des femmes sont non seulement importantes, mais nécessaires.

Pourquoi pensez-vous que ces récits parlent aux spectatrices, et même à l'ensemble du public ?

Je dis toujours qu'une bonne histoire est une bonne histoire, point final. Les spectateurs veulent se voir représentés à l'écran et pouvoir s'identifier à ce que vivent les personnages d'un point de vue émotionnel. J'ai été encouragée par la manière dont des publics très divers ont reçu des récits complexes sur les femmes, comme l'histoire d'Alex dans Maid. Je pense qu'en tant qu'être humain, on n'a pas besoin de connaître soi-même les difficultés qu'elle rencontre dans la série pour se sentir profondément concerné et touché par les épreuves qu'elle traverse et les obstacles qu'elle franchit.

Dans quelle mesure pensez-vous que votre carrière a été façonnée par les femmes de votre entourage ?

Je mesure ma chance d'avoir été entourée de femmes extraordinaires et inspirantes tout au long de ma vie et de mon parcours professionnel. Ma mère, qui n'a pas froid aux yeux, m'a élevée pour que je n'aie pas peur de m'exprimer et que je ne m'efface devant personne. C'est cette énergie que je recherche chez mes partenaires de création et mes responsables. Je l'ai trouvée chez Bela Bajaria, notre directrice générale Séries et documentaires, et chez des créatrices comme Molly Smith Metzler (Maid) ou Debora Cahn (The Diplomat), que j'ai rencontrées au début de nos carrières respectives.

Quel conseil donneriez-vous aux femmes qui aspirent à exercer dans ce secteur ?

Soyez audacieuses, soyez intrépides. Votre voix compte et est importante. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour les femmes dans ce milieu. En jetant un œil à la liste de nos partenariats, vous verrez que nous avons une gamme incroyable de scénaristes et créatrices ayant fait de Netflix leur foyer de création - des incontournables Shonda Rhimes, Jenji Kohan et Regina King à des talents émergents comme Kalinda Vazquez, Georgia Lee, Regina Hicks et Leah Fong, en passant par les superstars que sont Jennifer Lopez, Halle Berry, Jennifer Garner ou Megan Thee Stallion. La liste ne demande qu'à s'allonger !