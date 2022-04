Netflix : L'équipe du film "365 jours" dévoile la bande-annonce officielle et les premières images du nouveau volet de la saga →

Pour les nombreux fans de 365 jours qui ont propulsé le film dans le Top 10 de Netflix dans plus de 90 pays, l'histoire de Laura et de Massimo s'est achevée sur un cliffhanger.

Le suspense prend fin le 27 avril. La belle, pétillante et intelligente Laura (Anna-Maria Sieklucka) est de retour avec le séduisant boss mafieux Massimo (Michele Morrone). Et comme toujours, la tension érotique est palpable entre les deux amants passionnés dans 365 jours : Au lendemain.

Pour célébrer la diffusion de la bande-annonce officielle et des premières images de ce nouvel opus, Blanka Lipińska, coscénariste et autrice des romans à succès qui ont inspiré les films, accompagnée de leurs deux stars, nous dévoilent ce que l'on peut espérer de ce nouveau chapitre tant attendu de la relation torride entre Laura et Massimo.

Avec, entre autres, des scènes brûlantes, une jalousie féroce et des trahisons impitoyables tant le nouveau départ de Laura et Massimo est compliqué par les liens familiaux du mafioso et par un mystérieux individu bien décidé à ravir le cœur et la confiance de Laura.

Nous retrouverons nos personnages préférés dont Olga (Magdalena Lamparska), meilleure amie et confidente de Laura, et Domenico (Otar Saralidze), fidèle lieutenant de Don Massimo - et nous ferons la connaissance de nouveaux venus tels que l'irrésistible Nacho (Simone Susinna), qui devrait provoquer quelques palpitations à travers l'écran.

Toutefois, pour Blanka Lipińska, c'est l'évolution personnelle de Laura qui est au cœur de 365 jours. « C'est avant tout l'histoire d'une femme », confie-t-elle. « Comment nous pouvons être naïves, aveugles, amoureuses, mais aussi comment nous apprenons de nos erreurs et sommes capables de les réparer dès que l'occasion se présente. »

Dans le deuxième film, l'évolution de Laura changera la nature de sa relation amoureuse. « J'ai l'espoir que le public comprendra et verra la nouvelle indépendance de Laura ainsi que l'impact de ses décisions sur sa vie », ajoute-t-elle.

Anna-Maria Sieklucka est impatiente que le public découvre cette "nouvelle dimension" de Laura. « Au lendemain pose un regard nouveau sur son personnage. Il a mûri et réserve bien des surprises », se réjouit-elle. « Ce volet va plus loin et nous en dit plus sur la relation qui unit les amants. Elle est plus forte dans cette suite. »

Mais que signifient ces changements pour l'avenir de sa relation amoureuse ? « J'ai vraiment hâte que les fans découvrent ce que l'avenir réserve à Laura et à Massimo », déclare Michele Morrone.

Blanka Lipińska salue également le travail de collaboration créative avec les équipes artistiques et techniques. « Je suis fière d'avoir créé une histoire qui est maintenant connue dans le monde entier, fière des acteurs pour leur dévouement au projet et fière de l'équipe qui a travaillé sans relâche pour produire le film le meilleur et le plus sexy possible. La seule chose que je peux vous promettre, c'est que cette histoire n'est pas terminée ! »

365 jours : Au lendemain est diffusé sur Netflix à partir du mercredi 27 avril.

Premières images de 365 jours : Au lendemain

À propos de365 jours : Au lendemain