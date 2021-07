Netflix : LE NOUVEAU FILM DE ROMAIN GAVRAS POUR NETFLIX DÉBUTE SA PRODUCTION EN FRANCE →

Download image here

Paris, 19 Juillet 2021 - Netflix annonce le début de tournage du film de Romain Gavras

Réalisateur: Romain Gavras(Le Monde est à toi, Notre Jour Viendra)

Scénaristes: Romain Gavras, Ladj Ly (Les Misérables), Elias Belkeddar (Mes Jours de Gloire)

Avec: Dali Benssalah (No Time To Die, Mes Frères et Moi), Anthony Bajon (Teddy), Alexis Manenti (Les Misérables)- César du meilleur espoir , Ouassini Embarek (The Eddy) et Sami Slimane

Produit par: Iconoclast (Mes Jours de Gloire, He Won't Get Far on Foot,At Eternity's Gate, Le Monde est à toi)

Le tournage débutera cette semaine en France, et la sortie est prévue sur Netflix en 2022

A Propos de Netflix:

Avec 208 millions d'utilisateurs payants dans plus de 190 pays profitant de séries, documentaires et films dans une multitude de genres et de langues, Netflix est le leader mondial du divertissement en streaming. Grâce à un forfait sans engagement, les abonnés Netflix bénéficient d'un accès illimité aux programmes, où et quand ils le souhaitent, sur les écrans connectés. L'utilisateur peut regarder, suspendre et reprendre la lecture de ses programmes à tout moment, sans aucune publicité.

A Propos d'Iconoclast:

Iconoclast est une société de production pluridisciplinaire. La société produit des clips, des photos, des publicités, des longs métrages et des séries.

Son catalogue comprend entre autres aujourd'hui des films comme The Beach Bum d'Harmony Korine, Don't Worry, He Won't Get Far on Foot de Gus Van Sant et Le Monde est à toi de Romain Gavras.

