Netflix : La BBC et Netflix nouent un partenariat pour développer et coproduire des séries de créateurs en situation de handicap →

La BBC et Netflix ont noué un partenariat novateur pour développer et financer des fictions ambitieuses de créateurs et d'artistes en situation de handicap.

Venant s'agréger aux engagements existants de la BBC et de Netflix, ce partenariat de cinq ans a pour but d'intensifier la représentation de talents en situation de handicap devant et derrière la caméra, d'élargir l'éventail d'histoires produites et de laisser les scénaristes et créateurs en situation de handicap choisir plus librement ce qu'ils souhaitent raconter.

La BBC et Netflix étudieront les projets de producteurs britanniques créés ou cocréés par des scénaristes qui s'identifient comme étant sourds, en situation de handicap et - ou - neuroatypiques. Les pitchs sont ouverts à tous les genres, secteurs ou mondes. Nous cherchons des idées ambitieuses et profondes qui remettent en question les limites dans lesquelles l'industrie audiovisuelle enferme peut-être inconsciemment le handicap. L'objectif de ce partenariat est de placer ces séries au même niveau que nos productions originales les plus célébrées.

Tous les projets seront évalués et développés conjointement par les deux sociétés, mais c'est la BBC qui réceptionnera les candidatures et les pitchs. La BBC et Netflix organiseront un webinaire et fourniront à tous les producteurs un brief créatif détaillant les grandes lignes du processus.

Piers Wenger, directeur de la fiction à la BBC : « L'intense et mémorable conférence MacTaggart de Jack Thorne au Festival d'Édinbourg a exposé au grand jour le nombre de difficultés auxquelles les créateurs en situation de handicap sont confrontés. Il faut changer les choses et nous espérons que cette collaboration donnera lieu à un modèle de financement favorisant l'égalité des chances pour les créateurs sourds, en situation de handicap et neuroatypiques au Royaume-Uni. Nous souhaitons remercier Anne et son équipe pour l'enthousiasme et la créativité avec lesquels elles se sont attachées au développement de cette initiative avec nous. »

Anne Mensah, vice-présidente des programmes pour les séries britanniques chez Netflix : « Les créateurs sourds, en situation de handicap et neuroatypiques font partie des groupes les moins représentés à la télévision au Royaume-Uni. Nous voulons tout simplement changer cet état de fait. Avec la BBC, nous espérons aider ces créateurs à raconter à un large public au Royaume-Uni et dans le monde des histoires marquantes et pleines d'audace. Le développement de ce projet avec Piers Wenger et l'équipe des séries de la BBC nous a passionnés. Nous sommes enchantés du potentiel créatif de ce partenariat. »

Brief créatif

Notre objectif est d'avoir dans les cinq années à venir trois projets qui placeront le handicap au cœur de la production grand public. Nous voulons favoriser l'égalité des chances en donnant aux artistes sourds, en situation de handicap et neuroatypiques des opportunités de création. Nous souhaitons aussi amplifier l'éventail, la portée et l'ambition des histoires qui mettent en scène le handicap.

Nous cherchons des propositions novatrices et ambitieuses, ouvertes à tous les genres, secteurs ou mondes, qui s'affranchissent des limites dans lesquelles l'industrie enferme consciemment ou inconsciemment le handicap. Le principe des saisons est souhaitable, mais non essentiel pour les trois projets, notamment parce que notre intention est de faire figurer ces séries en bonne place parmi nos contenus et dans le cœur du public. Nous aimerions que ces séries soient écrites, créées ou cocréées par des artistes sourds, en situation de handicap ou neuroatypiques. Le handicap est sous-représenté à l'écran, et les artistes en situation de handicap sont sous-représentés dans les équipes techniques et créatives depuis trop longtemps. Pour Netflix et la BBC, cette initiative s'inscrit dans une politique de production d'œuvres divertissantes et festives à voir absolument qui changent la donne en matière de représentation.