Netflix : La toute nouvelle série Netflix "Grendel" explore la frontière entre héros et méchant →

Abubakr Ali endosse le rôle-titre du justicier Grendel/Hunter Rose

Brittany Allen, Julian Black Antelope, Kevin Corrigan, Emma Ho, Andy Mientus, Jaime Ray Newman, Erik Palladino et Madeline Zima complètent la distribution

Andrew Dabb assume les fonctions de scénariste et showrunner pour cette nouvelle série inspirée des célèbres bandes dessinées primées de Matt Wagner, publiées chez Dark Horse

Netflix a donné le feu vert à Grendel, une toute nouvelle série inspirée par le justicier masqué des célèbres bandes dessinées primées de Matt Wagner chez Dark Horse.

Épisodes : 8

Accroche : Inspiré de la série de bandes dessinées novatrice de Matt Wagner, 'Grendel' suit Hunter Rose, escrimeur, écrivain de talent et... assassin qui, partant en guerre contre la pègre new-yorkaise pour venger la mort d'un amour perdu, s'aperçoit qu'il a peut-être plus intérêt à la rejoindre qu'à la vaincre.

Scénario/Showrunning/Production exécutive : Andrew Dabb (Resident Evil, Supernatural)

Production exécutive : Mike Richardson (Umbrella Academy, Hellboy), Keith Goldberg (Umbrella Academy, Resident Alien), Chris Tongue (Polar, Splinter) pour Dark Horse Entertainment et Matt Wagner, créateur de la bande dessinée.

La série est une production Netflix qui émane de l'accord de premier regard signé entre la plateforme de streaming et Dark Horse Entertainment. Netflix et Dark Horse ont déjà collaboré ensemble sur la série Umbrella Academy et sur le film de Jonas Åkerlund Polar , et produisent actuellement la série d'animation Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles.

Le rôle-titre de Grendel/Hunter Rose est confié à Abubakr Ali (Power Book II: Ghost, Katy Keene et tête d'affiche du prochain film Orion Pictures/Killer Films What If réalisé par Billy Porter). -- PORTRAIT

La distribution est également composée de :

Jaime Ray Newman (Dopesick, The Time Traveler's Wife) dans le rôle de Jocasta Rose -- PORTRAIT Julian Black Antelope (Flash, Debris) dans le rôle d'Argent -- PORTRAIT Madeline Zima (Californication, Hacks) dans le rôle de Liz Sparks -- PORTRAIT Kevin Corrigan (Scenes from an Empty Church, The Get Down) dans le rôle de Barry Palumbo -- PORTRAIT Emma Ho (Star Trek: Strange New Worlds, The Expanse) dans le rôle de Stacy Palumbo -- PORTRAIT Erik Palladino (La fabuleuse Mme Maisel, Watchmen : Les Gardiens) dans le rôle de Teddy Ciccone -- PORTRAIT Brittany Allen (What Keeps You Alive) dans le rôle d'Annabelle Wright -- PORTRAIT Andy Mientus (Flash, Dolly Parton's Heartstrings) dans le rôle de Larry Stohler -- PORTRAIT

Citation de Matt Wagner, créateur deGrendel: « Je suis très heureux que la saga GRENDEL, l'une des séries de bandes dessinées indépendantes les plus anciennes, soit enfin transposée à l'écran. Sous la méticuleuse houlette du showrunner Andrew Dabb, notre phénoménale équipe créative, notre exceptionnelle distribution et Dark Horse Entertainment ont fait équipe avec Netflix pour produire une adaptation de mes personnages et de mes concepts adaptée tout aussi bien à un nouveau public qu'aux fans de la première heure. Je suis particulièrement impatient de voir Abubakr Ali donner vie au personnage de Grendel/Hunter Rose. Il possède le charisme, le style et l'énergie nerveuse que j'envisageais depuis longtemps pour le rôle. »

