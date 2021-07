Netflix : La valeur du jour à Wall Street - NETFLIX déçoit sur ses prévisions d'abonnés et se lance dans les jeux vidéo

L'action Netflix (-3,96% à 510 dollars) ne bénéficie pas de la hausse des marchés, le spécialiste du streaming ayant communiqué des prévisions décevantes en termes de nouveaux abonnés au troisième trimestre. Il anticipe une hausse de 3,5 millions de ses clients, un nombre bien inférieur au consensus : 5,86 millions. La firme américaine est confrontée aux vents contraires de la réouverture, mais aussi à des lendemains difficiles. Elle avait été à la fête question recrutements lors des confinements liés au Covid-19 l'année dernière.



Au second trimestre, le spécialiste du streaming avait recruté 1,54 million d'abonnés, portant le total à plus de 209 millions. Il visait pour sa part 1 million de clients supplémentaires et le marché, 1,12 million.



" La pandémie a créé une irrégularité inhabituelle dans notre croissance et fausse les comparaisons d'une année sur l'autre. l'acquisition et l'engagement par foyer membre ont connu un pic dans les premiers mois de COVID " a commenté la société.



Entre avril et juin, le groupe a réalisé un bénéfice net de 1,35 milliard de dollars, soit 2,97 dollars par action, à comparer avec un bénéfice net de 720 millions de dollars (1,59 dollar par action) un an plus tôt. Le chiffre d'affaires du groupe a, lui, augmenté de 19% à 7,3 milliards de dollars.



Pour le troisième trimestre, le groupe table sur un bénéfice par action de 2,55 dollars et des revenus de 7,48 milliards de dollars.



A l'occasion de cette publication, le groupe américain a confirmé une rumeur circulant depuis plusieurs mois : il proposera des jeux vidéo. " Les jeux vidéo ont fait l'objet de nombreuses discussions, comme prévu, mais Netflix les a positionnés davantage comme une extension de l'offre de divertissement de base et un effort pluriannuel qui commencera lentement ", rapporte JPMorgan. La société considère les jeux comme une autre catégorie de contenu susceptible de favoriser l'engagement et la rétention, et a confirmé que les jeux seront inclus dans les abonnements sans coût supplémentaire.