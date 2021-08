Netflix : Le 25 septembre, Netflix vous invite à son tout premier événement mondial dédié aux fans →

TUDUM. Qu'est-ce que c'est ? À l'oreille, on le reconnaît immédiatement, mais on le voit rarement écrit. TUDUM , c'est le son qu'on entend avant de commencer à regarder une série ou un film sur Netflix. Et il a inspiré notre tout premier TUDUM : un événement mondial dédié aux fans.

Le 25 septembre, des stars et créateurs Netflix des quatre coins du globe, représentant plus de 70 séries, films et programmes spéciaux, se rassembleront sur une scène virtuelle pour vous proposer des annonces inédites et des contenus exclusifs lors d'une journée riche en émotions. Il s'agit de notre tout premier événement TUDUM mondial, imaginé pour divertir et célébrer les fans de Netflix dans le monde entier.

Comment regarder ?

L'événement virtuel en direct durera trois heures et débutera le samedi 25 septembre à 18 h CET / 9 h PST / 12 h EST / 16 h GMT / 1 h JST et KST. Il sera diffusé sur les chaînes YouTube de Netflix dans le monde entier, ainsi que sur Twitter et sur Twitch.

En amont de l'événement, les spectateurs pourront également suivre des programmes spéciaux consacrés aux séries et films coréens et indiens, ou encore à des animes très attendus. Ces diffusions commenceront à 14 h CET / 5 h PST / 8 h EST / 12 h GMT / 21 h JST et KST sur des chaînes spécifiques.

Quel est le programme ?

L'événement de trois heures mettra en avant plus de 70 films et séries, dont certains de nos plus gros succès qui reviennent bientôt comme Stranger Things, La Chronique des Bridgerton, The Witcher, La casa de papel et Cobra Kai, ainsi que des blockbusters comme Red Notice, Don't Look Up : Déni cosmique, Tyler Rake, The Harder They Fall, The Old Guard et bien d'autres. (Liste complète disponible plus bas.)

Au fil des conversations et panels interactifs avec les créateurs et stars Netflix, les fans pourront découvrir des annonces exclusives, des premières images, de nouvelles bandes-annonces et des extraits inédits pour les titres suivants :

Aggretsuko / アグレッシブ烈子

Loin de moi, près de toi / 泣きたい私は猫をかぶる

A través de mi ventana

Arcane

Army of Thieves

Black Crab

Big Mouth

La Chronique des Bridgerton

Bright: Samurai Soul / ブライト: サムライソウル

Meurtrie

Octobre

Cobra Kai

Colin en noir et blanc

Cowboy Bebop

The Crown

Sombre désir

De Volta Aos 15

Don't Look Up : Déni cosmique

Emily in Paris

Tyler Rake

Finding Anamika

Floor is Lava

The Harder They Fall

Hellbound / 지옥

Heeramandi

Human Resources

Interceptor

Inside Job

La casa de papel

The Old Guard

Ozark

Maldivas

My Name / 마이 네임

New World / 신세계로부터

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal : Le film / 劇場版美少女戦士セーラームーンEternal: 前編・後編

Rebelde

Ritmo Salvaje

Red Notice

Sandman

Sex Education

The Silent Sea / 고요의 바다

Soy Georgina

Stranger Things

Super Crooks / スーパー・クルックス

Ultraman

Umbrella Academy

Vikings: Valhalla

The Witcher

The Witcher: Blood Origin

Young, Famous & African

Comment co-streamer ?

Les fans sont invités à co-streamer et à réagir à notre événement TUDUM en direct sur Facebook, sur Twitch ou sur leur chaîne YouTube. Voici un guide détaillant comment co-streamer sur Twitch. Inscrivez-vous pour co-streamer sur TUDUM.com.