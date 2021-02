Netflix : Le cinéaste nommé aux Oscars Noah Baumbach signe un partenariat exclusif avec Netflix

Noah Baumbach écrira et réalisera l'adaptation du roman 'Bruit de fond'

Noah Baumbach et Netflix ont noué un partenariat officiel. Après le succès rencontré par la récente collaboration de Noah Baumbach avec Netflix, le brillant réalisateur, scénariste et producteur écrira et réalisera des films exclusivement pour Netflix au cours des prochaines années.

Le premier film de Noah Baumbach réalisé en partenariat avec Netflix, The Meyerowitz Stories (New and Selected) avec Adam Sandler, Ben Stiller et Emma Thompson, a été encensé par la critique lors de son avant-première au Festival de Cannes 2017. Le réalisateur a ensuite enchaîné avec le grand succès Marriage Story, avec Adam Driver, Scarlett Johansson et Laura Dern, qui a reçu six nominations aux Oscars dont deux pour Noah Baumbach et un Oscar pour Laura Dern.

Le prochain film de Noah Baumbach s'intitulera White Noise et sera adapté du roman culte 'Bruit de fond' de Don DeLillo. Noah Baumbach produira ce long-métrage avec David Heyman, qui avait déjà participé à la production de Marriage Story. Le tournage débutera cette année.

Noah Baumbach déclare : « Quand j'ai débuté dans le milieu du cinéma, je rêvais de trouver mon chez-moi. Il m'a fallu environ 25 ans, mais cela valait bien l'attente. Je suis plus que ravi de créer des films avec Ted, Scott et les équipes de Netflix, en lesquels j'ai trouvé de merveilleux collaborateurs et amis, et même une vraie famille. »

Ted Sarandos, co-PDG et directeur des contenus, ajoute : « Depuis plus de 20 ans, Noah écrit et réalise des films parmi les plus personnels et les plus marquants de l'histoire du cinéma américain. Il a su s'intégrer à notre famille dès le début de notre collaboration il y a presque quatre ans, et je suis ravi que nous puissions enfin officialiser la situation. »

Scott Stuber, responsable mondial de Netflix Films, fait lui aussi part de son enthousiasme : « Noah a le don de raconter des histoires authentiques et universelles. Je suis à la fois ravi et honoré de collaborer avec lui pour la troisième fois, et de savoir que Netflix accueillera ses futurs projets pour lui permettre de faire ce qu'il fait le mieux : d'excellents films. »

On doit également à Noah Baumbach les longs-métrages Kicking and Screaming, Les Berkman se séparent, pour lequel il a été nommé à l'Oscar du meilleur scénario original, Margot va au mariage, Greenberg, Frances Ha, While We're Young, Mistress America et le documentaire De Palma.

Noah Baumbach est représenté par UTA.

