Netflix : Le projet ATOM en trois questions à France Zobda →

Actrice, comédienne et productrice, France Zobda a acquis au cours de sa carrière dans le monde de l'audiovisuel une vision globale des différents métiers qui le composent. L'un de ses constats majeurs : le manque de représentation de la diversité dans les projets initiés et soutenus par les acteurs de l'audiovisuel. En conséquence, elle a lancé le projet ATOM avec le Conservatoire Européen d'Écriture Audiovisuelle (CEEA), pour servir de tremplin aux jeunes talents d'Outre-mer souhaitant devenir scénaristes. Elle revient avec nous sur ce projet en trois questions.

1. Quels sont les objectifs du projet ATOM et comment seront accompagnés les lauréats ?

En lançant le projet ATOM dans quatre départements d'Outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane et la Réunion), nous avions comme projet de permettre aux jeunes talents qui y vivent d'apporter leur touche à la création française. Aujourd'hui, les départements et régions d'Outre-mer et les collectivités d'Outre-mer (DROM-COM) sont à la fois peu représentés dans le PAF, mais également dans les scénarios des créations originales. C'est pourquoi, avec plusieurs partenaires, nous avons décidé de lancer un concours qui permettrait de faire gagner une formation de scénariste au CEEA, avec l'objectif d'apporter cette vision « Outre-mer ». Une douzaine de marraines et parrains nous ont aidé à porter cette initiative et à motiver les candidats. Nous resterons en contact avec les lauréats au cours de leurs deux années de formation, pour les accompagner et suivre leur évolution au sein de l'école.

Enfin, pour amplifier l'écho de notre mission, nous avons décidé d'accompagner également les candidats finalistes, même s'ils ne font pas partie des quatre lauréats. Ils pourront bénéficier de masterclass dispensées par Netflix sur la rédaction de scénarios.

2. Pourquoi avoir fait appel à Netflix, partenaire de cette initiative ?

Faire appel à Netflix pour ce projet était pour moi une évidence. Tout d'abord, parce que leur volet inclusion et diversité, à la fois dans les films et dans les séries proposés, est très riche. Cela fait partie de l'ADN de la plateforme : les personnes qui conçoivent les projets en interne sont issus d'horizons multiples et ouvrent donc cette perspective.

Netflix fait également partie du conseil d'administration du CEEA, et soutient activement l'école. C'est un acteur qui participe quotidiennement à faire bouger les lignes de la production française. Je n'ai donc pas hésité et ai été très touchée de l'attention avec laquelle ce projet ATOM a été reçu par Netflix lorsque je leur en ai parlé-il a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme !

3. Quels sont vos souhaits concernant la création audiovisuelle ultramarine ?

Je souhaite qu'elle puisse participer à des projets, qu'elle soit enfin visible dans le paysage audiovisuel français, qu'elle soit active et qu'elle parle au grand public, avec une vision différente. Que nous puissions raconter ce qui se passe dans nos régions d'Outre-mer, au travers d'un point de vue ultramarin, pour enfin changer les regards sur ce que nous sommes.

Tous nos imaginaires, quels qu'ils soient, enrichissent le monde dans lequel nous vivons. J'ai pour ambition que la création ultramarine fasse partie intégrante de notre histoire commune et qu'elle amène des héros et des héroïnes qui ont malheureusement disparu des manuels d'histoire. Car c'est ensemble que nous faisons un pays, et nous n'avons pas envie d'être des oubliés de la République. C'est pour cela que je me bats au quotidien.