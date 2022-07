Netflix : Les frères Duffer annoncent la création de leur société de production, Upside Down Pictures →

Hilary Leavitt rejoint Upside Down Pictures

Les frères Duffer et Netflix annoncent un programme enrichi notamment de projets "Stranger Things"

Les frères Duffer ont annoncé aujourd'hui la création de leur société de production, Upside Down Pictures, qui va développer des projets de films et de programmes télévisés dans le cadre de leur contrat global avec Netflix.

Hilary Leavitt (Orphan Black, Ozark) a été engagée pour diriger la société.

D'après les frères Duffer, Upside Down Pictures « a pour but de créer des histoires du genre de celles qui [les]ont inspirés étant enfants : des histoires qui se situent au carrefour merveilleux où l'ordinaire rencontre l'extraordinaire, où le grand spectacle n'exclut pas un travail intime sur les personnages, où les sentiments l'emportent sur le cynisme. »

Les frères Duffer et Netflix ont aussi annoncé que leur catalogue s'enrichissait de projets en cours de développement : Une nouvelle adaptation télévisée en prise de vues réelles du célèbre manga et de la série animée japonaise Death Note; Une série originale des créateurs Jeffrey Addiss et Will Matthews (Dark Crystal : Le temps de la résistance) ; Une série adaptée du livre de Stephen King et Peter Straub Le Talisman, créée par Curtis Gwinn et produite en collaboration avec Amblin Entertainment, société de Steven Spielberg, et Paramount Television ; Une nouvelle pièce de théâtre se déroulant dans le monde et la mythologie de Stranger Things, produite par les prolifiques producteurs primés Sonia Friedman, Stephen Daldry (The Crown, Billy Elliot, The Reader), et Netflix. Stephen Daldry se chargera de la mise en scène de la pièce, tandis que 21 Laps en assurera la production associée. Un spin-off en prise de vues réelles de Stranger Thingssur une idée originale des frères Duffer, avec Upside Down et 21 Laps à la production.

Les frères Duffer ont récemment sorti la quatrième saison de leur série Netflix à succès Stranger Things, dont ils ont signé le scénario, la réalisation et la production exécutive. Stranger Things 4tient actuellement la tête des plus gros succès de tous les temps sur Netflix dans la catégorie "Séries anglophones", avec un ahurissant total de 1,15 milliard d'heures de visionnage au cours des 28 premiers jours de diffusion. Il s'agit donc seulement de la deuxième série à franchir le milliard d'heures de visionnage, sachant que la plateforme s'attend à un chiffre final plus important quand le Volume 2 atteindra 28 jours de diffusion. La troisième saison sortie en 2019 se maintient quant à elle à la troisième place. Stranger Things 4a notamment battu tous les records dans les domaines suivants : Le titre a été la série anglophone la plus regardée de tous les temps sur Netflix lors de son premier week-end de diffusion, avec 286,79 millions d'heures de visionnage. La série a dominé le Top 10 dans 91 pays, une première pour une série anglophone. Cette saison est devenue la plus regardée des séries Netflix anglophones sur une semaine avec un étourdissant total de 335,01 millions d'heures de visionnage. La série a intégré la liste des plus gros succès, se plaçant en troisième position avec 621,80 millions d'heures de visionnage seulement dix jours après sa première diffusion et établissant un nouveau record, celui de la série anglophone ayant rejoint la liste le plus rapidement.



CITATIONS :

Matt et Ross Duffer :« Lors de notre première rencontre avec Hilary, durant laquelle nous nous sommes découvert une fascination commune pour des films tels tels que "Les Dents de la mer", "Maman, j'ai raté l'avion !" et "Speed", il nous a vite semblé évident que nous avions trouvé une âme sœur. Hilary est attachée à la narration au moins autant qu'aux narrateurs, qu'elle protège bec et ongles. Pas étonnant que tant de scénaristes et cinéastes aient envie de travailler avec elle. Elle possède un talent rare, et nous sommes très reconnaissants de l'avoir à nos côtés pour bâtir Upside Down Pictures. »

Ted Sarandos :« Matt et Ross ont un talent unique en son genre et une vision extrêmement pointue et claire de ce qu'ils veulent. Pour eux, les détails sont essentiels. Ce n'est pas par hasard si Stranger Thingss'est affranchi de l'actualité pour devenir un fabuleux phénomène de culture pop. Nous sommes heureux de pouvoir continuer à raconter des histoires inédites avec les frères Duffer et leur nouvelle société Upside Down Pictures, et tout aussi ravis d'accueillir Hilary en tant que partenaire créative. »

Hilary Leavitt :« Je me souviens du premier film que j'ai vu au cinéma, de la première cassette VHS qu'on m'a offerte pour Noël, du premier poster international sur lequel j'ai enchéri sur eBay parce qu'il était plus cool que la version nationale. Et du jour où j'ai rencontré Matt et Ross. Toutes ces premières fois ont mené à cette chance absolument géniale de bâtir une société avec les frères Duffer pour produire des films et des programmes télévisés, parce que nous adorons le cinéma et la télévision. Cet amour est au cœur d'Upside Down Pictures. Nous allons pouvoir collaborer avec d'autres artistes sur des projets qui représentent tous les genres. Nous aimons ce que nous faisons, et nous sommes heureux de pouvoir en faire toujours plus. »

À propos des frères Duffer

Alors qu'ils venaient à peine de finir leurs études, les frères Duffer se sont fait connaître fin 2011 quand plusieurs studios de cinéma se sont arraché le scénario spéculatif de leur thriller d'horreur "Hidden". Finalement produit par Warner Bros, le film réalisé par les Duffer et interprété par Alexander Skarsgård et Andrea Riseborough est sorti en 2015. Les frères Duffer ont écrit la série à succès de M. Night Shyamalan, "Wayward Pines", dont ils ont également assuré la production exécutive. Ils ont ensuite créé le phénomène mondial "Stranger Things" pour Netflix en 2016, une série interprétée par Winona Ryder et David Harbour. La quatrième saison de la série, qu'ils ont écrite et réalisée, et dont ils ont assuré la production exécutive, est sortie en juin 2022.

À propos de Hilary Leavitt

Hilary Leavitt a commencé sa carrière chez BBC America où elle a participé au développement et à la gestion de la série primée aux Emmy Awards "Orphan Black". Elle a ensuite été nommée vice-présidente des programmes télévisés chez MRC où elle a proposé "Ozark" à Netflix et "The Great" à Hulu, avant de développer la série Apple "Shining Girls". Par la suite, Hilary Leavitt a fondé sa société de production Blazer, signant un accord global de production avec Hulu. Membre de la communauté LGBTQIA+ et fière de l'être, elle met l'accent sur les projets menés par des femmes et des personnes queers, ce qui a donné lieu à de nombreuses collaborations avec des artistes et partenaires créatifs aussi divers que Our Lady J, Liz Hannah, John Wells Productions et tant d'autres. Elle a également été consultante sur "Killing Eve".