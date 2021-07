Netflix : Les stars de demain se cachent dans le monde entier... et nous comptons bien les trouver→

Le casting est un élément crucial du processus créatif. Il s'agit de ratisser aussi large que possible jusqu'à trouver la bonne personne pour incarner un rôle. Chez Netflix, nous sommes toujours ravis de présenter de nouveaux talents à notre public dans le monde entier, via des contenus tels que Lupin, The Old Guard ou encore La Chronique des Bridgerton.

Nous avons à cœur de dénicher de nouvelles personnalités authentiques issues de communautés sous-représentées, et d'aider nos talents actuels à saisir les meilleures opportunités au sein de nos productions.

De cet engagement envers la diversité des talents découle la création du tout premier service de casting interne chez Netflix, dont nous sommes les trois premières recrues en tant que directeurs généraux du casting pour les films, les émissions et les séries. Nous avons pour ambition d'apporter des ressources supplémentaires à notre équipe créative afin de cultiver le plus grand vivier de talents possible pour nos productions, tout en continuant de collaborer avec des directeurs de casting externes.

Certains d'entre nous, comme Cesar, accomplissent déjà cette tâche chez Netflix pour nos séries et films non anglophones. D'autres, comme Rich et Brittany, travaillaient dans le domaine du casting au sein d'autres studios et sociétés de production avant de rejoindre Netflix. Cependant, nous visons tous un objectif commun : associer les meilleurs talents aux meilleurs projets et aider toujours plus de personnes à se reconnaître à l'écran.

Au fil des années, certains de nos talents ont su naviguer avec succès d'un projet Netflix à l'autre. Citons par exemple Maitreyi Ramakrishnan, actrice de Mes premières fois qui joue dans l'un de nos prochains films, The Netherfield Girls, ou encore Gaten Matarazzo, l'une des stars de Stranger Things qui présente et assure la production exécutive de Cauchemars et canulars.

Notre nouveau département de casting nous permettra de consacrer davantage de temps et de ressources à l'identification de ce type d'opportunités , et de dénicher des stars en devenir telles qu'Alejandro Speitzer, qui a travaillé sur trois de nos séries mexicaines (El Club, Sombre désir et Quelqu'un doit mourir), ou encore Pearl Thusi, révélée dans notre série sud-africaine Queen Sono et à l'affiche de l'un de nos prochains films, Wu Assassins: Fistful of Vengeance. (Vous trouverez ci-dessous d'autres exemples de parcours à travers le monde.)

Netflix a toujours accordé une grande importance à la représentation, et nous sommes ravis de continuer notre travail dans ce domaine essentiel. Il n'y a rien de plus gratifiant pour nous que de débusquer de futures stars.