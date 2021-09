Netflix : "New World", nouvelle série révolutionnaire avec Lee Seung-gi, Eun Ji-won, Kim Hee-chul, Jo Bo-ah, Park Na-rae et Kai. Disponible le 20 novembre ! →

Une nouvelle série Netflix adaptée à tous les âges !

La nouvelle utopie commence bientôt !

La série non scénarisée New World relate des événements inattendus qui surviennent dans une utopie riche en missions de survie, en compétitions et en rebondissements, à travers un nouveau type de simulation. Six artistes se retrouvent dans un lieu mystérieux, entre le film et le conte de fées. Ce programme intriguant promet de captiver les spectateurs de tout âge.

La distribution de New World , composée de multiples talents, est impressionnante. Lee Seung-gi, qui a remporté le prix du meilleur artiste de variétés masculin lors des Baeksang Arts Awards 2021, sait jouer la comédie, chanter et se dépasser dans les émissions de divertissement. Très populaire auprès des spectateurs, Eun Ji-won est apparu dans de nombreuses émissions réputées telles que 2 Days and 1 Night_et _New Journey to the West. Kim Hee-chul, MC expérimenté, figure également au casting de programmes à succès tels que Men on a Mission et The Iron Squad. Jo Bo-ah, dont la performance dans Tale of the Nine Tailed a été saluée, exprime sa personnalité énergique dans cette nouvelle série. Park Na-rae, qui possède son propre spectacle de stand-up sur Netflix intitulé Park Na-rae: Glamour Warning, a également remporté le très convoité Grand Prix lors des MBC Entertainment Awards 2019. Kai, célèbre artiste de K-pop, a fait la démonstration impressionnante de ses multiples talents lors d'un épisode notable de Men on a Mission. Ces six artistes doués et complets forment une équipe unique et éclectique. Regardez-les vivre des événements qui dépassent l'imagination, dans une utopie qui vous offre tout ce dont vous avez toujours rêvé.

La série sera dirigée par le producteur et réalisateur Cho Hyo-jin qui a créé l'émission à succès Running Man, et produite par Company SangSang, la société de production derrière la série Busted! ainsi que Twogether.

La série Netflix New World sera disponible dans plus de 190 pays, seulement sur Netflix.

Informations :

Titre : New World

Réalisation : Cho Hyo-jin, Go Min-seok

Distribution : Lee Seung-gi, Eun Ji-won, Kim Hee-chul, Jo Bo-ah, Park Na-rae, Kai (EXO)

Production : Company SangSang

Distribution : Netflix

# # #

