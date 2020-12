Netflix : Queen Latifah (nommée aux Oscars) produira et sera à l'affiche de "End Of The Road" pour Netflix, réalisé par Millicent Shelton (nommée aux Emmys)

Millicent Shelton a commencé sa carrière à New York en tant que réalisatrice de clips musicaux avant de se tourner vers la télévision. Plusieurs fois primée, elle a participé à de nombreuses séries comiques et dramatiques telles que Insecure, Hunters, The Walking Dead, Titans, Black-ish et le pilote de Run The World, la nouvelle série comique Starz.