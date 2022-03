Netflix : Qui veut gagner des missions ? Lancement de Trivia Quest, notre premier quiz interactif quotidien →

Question aux fans de Netflix : quels programmes interactifs diffusés sur notre service permettent aux spectateurs d'intervenir sur le cours de l'histoire ?

A. Black Mirror

B. Unbreakable Kimmy Schmidt

C. You vs. Wild

D. Toutes les options ci-dessus

Si vous avez choisi la réponse D, vous avez raison ! Et nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Vous pourrez bientôt découvrir Trivia Quest, notre première série de quiz interactifs quotidiens, inspirée du jeu à succès d'etermax Trivia Crack, la franchise de quiz multiplateforme n° 1 dans le monde.

À partir du 1er avril (et non, ce n'est pas un poisson d'avril), nous lancerons un nouvel épisode chaque jour du mois, soit 30 au total. Reprenant le système qui a fait le succès de Trivia Crack, chaque épisode proposera 24 questions (12 de niveau standard et 12 de niveau plus avancé) dans les catégories suivantes : science, histoire, divertissement, sport, art et géographie. Pour chaque question, nous vous proposerons quatre réponses possibles. À vous de choisir la bonne ! Vous pouvez découvrir le teaser ci-dessus.

À l'instar de nos autres programmes interactifs, Trivia Quest possède également un volet narratif. Ici, les joueurs ont pour mission d'aider notre héros, Toupie, à porter secours aux citoyens de Trivialand contre le méchant Rocky, qui veut amasser pour lui seul toutes les connaissances du monde. C'est donc à vous qu'il incombe de sélectionner les bonnes réponses pour faire échouer ce plan maléfique.

Avec Trivia Quest, nous espérons…

A. Divertir nos abonnés en les faisant participer à un jeu à la première personne

B. Dépoussiérer le format traditionnel du jeu télévisé de culture générale

C. Susciter des interactions et des conversations amusantes dans le monde entier

D. Toutes les options ci-dessus

Une fois encore, la réponse D est la bonne !

La série complète et prolonge notre initiative en matière de jeux mobiles. Trivia Quest, produit par Daniel Calin et Vin Rubino de Sunday Sauce Productions, sera disponible sur tous les appareils pris en charge : Smart TV, lecteurs de streaming, consoles de jeu, navigateurs Web, téléphones et tablettes Android, iPhone, iPad et iPod touch (plus de détails ici ).

Afin d'améliorer l'expérience de nos abonnés, ceux qui le souhaitent auront la possibilité de relancer les quiz auxquels ils ont déjà joué pour améliorer leurs résultats et accumuler des points. À certaines étapes clés, les personnages prisonniers seront libérés des geôles de Rocky et vous découvrirez des animations exclusives inspirées des succès de Netflix. Chaque quiz s'achève sur une fin particulière dont ne voulons rien dévoiler à ce stade. Il faudra jouer pour la découvrir !

Nous sommes enthousiastes à l'idée d'explorer les possibilités de ce type de contenu, pour trouver de nouveaux moyens de divertir nos abonnés et leur permettre d'interagir avec Netflix. La suite est entre vos mains !