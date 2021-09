Netflix : Rapport Netflix d'avancement sur notre engagement environnemental →

Il y a six mois, nous annoncions notre engagement Net Zéro carbone + Nature pour atteindre l'objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici fin 2022 et s'y tenir les années suivantes. Si la réalisation de cet objectif est un travail de longue haleine, nous progressons rapidement sur la voie des transformations requises, tout en posant les fondations qui nous permettront de réduire notre impact jusqu'en 2030 et au-delà.

Nous communiquons aujourd'hui les dernières nouvelles sur la réduction de nos émissions internes et sur d'autres aspects de notre programme. Voici les initiatives prises à ce jour :

Nous réduisons notre consommation d'électricité en procédant à des audits d'efficacité énergétique et en identifiant les possibilités d'économies d'énergie et de réduction des dépenses sur nos sites, notamment ceux aux États-Unis où la consommation d'électricité est actuellement la plus importante ; Nous décarbonons notre alimentation électrique en mettant en œuvre des programmes d'énergie 100 % propre sur nos sites chaque fois que possible ; Nous testons de nouvelles technologies énergétiques afin de décarboner nos tournages, notamment des piles à combustible à hydrogène au Royaume-Uni (en commençant par la saison 2 de La Chronique des Bridgerton) et des batteries mobiles au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis ; Nous préservons, restaurons et protégeons les écosystèmes naturels menacés en achetant, après examen rigoureux, des crédits carbone de haute qualité ; Nous travaillons avec des organismes de normalisation reconnus et avons reçu lavalidation d'experts indépendantspour notre objectif de 45 % de réduction d'ici 2030, par rapport aux niveaux de 2019.

Notre engagement Net Zéro carbone + Nature

En mars de cette année, nous nous sommes engagés à réduire nos émissions internes en les alignant sur une trajectoire de 1,5 °C supplémentaire, conformément aux recommandations des climatologues. Nos émissions internes émanent principalement de la production de nos contenus, de nos bureaux à travers le monde, de nos déplacements et du streaming. Elles appartiennent à deux catégories : le carburant que nous brûlons et l'électricité que nous consommons, à savoir l'électricité produite par des énergies fossiles, ainsi que la combustion directe d'énergies fossiles pour chauffer les bâtiments, faire fonctionner les groupes électrogènes sur les plateaux et assurer les transports. Pour atteindre nos objectifs de réduction internes, nous misons sur des solutions adaptées à l'industrie du divertissement et conformes à la stratégie "Optimiser, Électrifier, Décarboner".

Optimiser, Électrifier, Décarboner

Nous commençons par optimiser notre consommation en recherchant les gains d'efficacité pour réduire la quantité d'électricité utilisée sur les tournages et dans nos bureaux. Au cours des six derniers mois, nous avons lancé des audits d'efficacité énergétique à l'échelle de nos sites aux États-Unis, où nous dépensons le plus, afin d'identifier des opportunités d'économies d'énergie et de dépenses.

Ensuite, nous électrifions les équipements les plus gourmands en carburants liquides tels que les véhicules, les bâtiments et les générateurs. Par exemple, chaque fois que possible, nous utilisons des moteurs électriques, car ils sont plus efficaces et l'électricité est plus facile à décarboner.

Enfin, pour les sources d'émissions où l'optimisation et l'électrification ne sont pas envisageables, nous décarbonons ce qui reste. Cela implique de compenser toute électricité réseau qui n'est pas décarbonée par de l'électricité renouvelable et d'opérer une transition vers des options de carburant décarbonées ou faiblement carbonées lorsque la connexion au réseau n'est pas possible.

Se diriger vers des tournages plus propres

Pour la saison 2 de La Chronique des Bridgerton, nous avons voulu réduire les émissions générées par le tournage ainsi que notre dépendance aux générateurs diesel, qui sont communément utilisés sur les productions audiovisuelles. Nous avons commencé par augmenter la part d'alimentation secteur disponible sur les plateaux de tournage et par mettre en œuvre un programme d'énergie renouvelable local. Ensuite, là où l'alimentation secteur n'était pas disponible, pour remplacer de multiples générateurs diesel, nous avons testé un groupe électrogène GeoPura fonctionnant à l'hydrogène vert et ne générant pas d'émissions. Tandis qu'un générateur diesel produit du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone et d'autres types de pollution aérienne, les groupes électrogènes GeoPura ne rejettent que de l'eau pure. Le groupe électrogène à hydrogène générait tant d'énergie fiable que notre équipe de production a pu mettre hors service des générateurs diesel supplémentaires en utilisant l'électricité produite par le bloc GeoPura à la place. En plus de fournir de l'énergie propre et de l'eau potable, le groupe électrogène à hydrogène offrait l'avantage d'être silencieux, ce qui est précieux sur un tournage. Encouragés par ces résultats, nous allons poursuivre l'expérience sur d'autres productions prévues au Royaume-Uni en 2022.

Réduire l'empreinte carbone de nos bureaux

Étant locataires de la plupart de nos bureaux, nous travaillons avec nos propriétaires pour optimiser, électrifier et décarboner les espaces que nous occupons. En 2019, l'électricité consommée dans nos bureaux correspondait à environ 12 % de notre empreinte carbone. Si elle ne constitue pas une source majeure de nos émissions, nous voulons réduire son impact dans le temps et offrir des environnements de travail plus sains et plus sûrs.

Un de nos bureaux les plus récents à Hollywood, certifié LEED Gold, est le premier grand immeuble commercial de Los Angeles à se doter de cellules photovoltaïques intégrées au bâtiment. Cela signifie que la façade est capable de convertir l'énergie solaire en électricité, qui contribue ensuite à alimenter le bâtiment et les plus de 70 chargeurs de véhicules électriques mis à la disposition de nos employés et visiteurs. Par ailleurs, le bâtiment incorpore des fonctionnalités écoénergétiques nous permettant d'être 13 % plus économes que ce qu'exige l'intitulé 24 du California Energy Code, l'un des plus stricts aux États-Unis.

Des stratégies comme celles-ci viennent s'ajouter aux programmes Netflix déjà en place, offrant notamment aux employés des moyens de transport à faible empreinte carbone : navettes, abonnements gratuits de transports en commun, solutions de covoiturage subventionnées et équipements de recharge gratuite des véhicules électriques chaque fois que possible. Nous mettons également des garages à vélos, des douches et des casiers à la disposition de nos équipes sur site.

Décarboner le transport aérien

La production de films et de programmes télévisés exige certains déplacements par avion. Nous assumons la responsabilité de nos émissions résultant des voyages professionnels de nos employés, ainsi que des équipes techniques et artistiques qui se rendent sur nos lieux de tournage. Ainsi, la part du transport aérien représente environ 15 % de notre empreinte carbone.

En avril, nous avons cofondé la Sustainability Aviation Buyers Alliance (alliance d'acheteurs de transports aériens durables) qui a pour but de développer la disponibilité du carburant durable d'aviation. Outre Netflix, l'alliance rassemble les institutions suivantes : Environmental Defense Fund, Rocky Mountain Institute, Boeing, Boston Consulting Group, Deloitte, JPMorgan Chase, Microsoft et Salesforce. En accélérant l'utilisation de carburant durable d'aviation et en limitant ses coûts, nous pourrons réduire les émissions liées au transport aérien à l'échelle et au rythme exigés par les climatologues.

Compenser, Soutenir et Communiquer

Compenser

Dans le même temps que nous travaillons à réduire nos émissions dans tous les secteurs de notre entreprise, nous utilisons des crédits carbone pour compenser l'impact actuel de nos opérations sur le climat. Dans le cadre de marchés volontaires de carbone, nous investissons dans des projets qui éliminent le carbone et l'empêchent d'entrer dans l'atmosphère. Ces marchés assurent un financement crucial pour des projets qui produisent des résultats importants dans la lutte contre le changement climatique tout en préservant, en restaurant et en protégeant des écosystèmes menacés. Ils favorisent également la biodiversité, l'emploi local et la résilience climatique. Puisque tous les projets de crédits carbone ne répondent pas à nos standards, leur évaluation rigoureuse est très importante. Notre processus de vérification préalable, ainsi que les crédits que nous avons choisis en 2020 pour réduire et éliminer les émissions grâce à des solutions de préservation de la nature, sont consultables ici.

Soutenir

Au cours des six derniers mois, nous avons respecté notre engagement de mars 2021 auprès de America is All In en soutenant :

Communiquer

Outre la publication du rapport sur nos performances environnementales, sociales et de gouvernance en mars, nous avons également répondu en juillet au questionnaire du CDP à l'intention des investisseurs, rejoignant ainsi des milliers d'autres entreprises déclarantes. Le CDP communiquera les informations que nous avons fournies aux investisseurs qui en feront la demande cette année, et les rendra publiques dès l'année prochaine.

Voici donc nos premiers pas sur un long chemin de décarbonation de nos opérations et de notre industrie. Nous sommes impatients de vous faire part de nos progrès futurs.