Netflix : Shonda Rhimes explique comment la saison 2 de "La Chronique des Bridgerton" promeut la diversité devant et derrière la caméra →

Entre nouveaux visages, nouvelles idylles et nouvelles intrigues, lady Whistledown ne manquera pas de potins à partager avec ses fidèles lecteurs dans la saison 2 de La Chronique des Bridgerton, disponible le 25 mars. Mais la productrice exécutive Shonda Rhimes tient à rassurer les fans : la série garde tout le charme de la saison 1.

« On a fait une ou deux choses qui sortent du lot et vont ravir les fans cette saison, mais le glamour des bals, la beauté de cet univers, les coiffures et maquillages sublimes, tout ce que les spectateurs attendent de la série, est de nouveau présent. Tout est encore là », confie-t-elle.

Par Shondaland et le créateur Chris Van Dusen, la deuxième saison de La Chronique des Bridgerton est inspirée du roman de Julia Quinn intitulé The Viscount Who Loved Me (Le vicomte qui m'aimait) et suit lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), l'aîné de la fratrie Bridgerton désormais en quête d'une épouse bien née. Obligé par devoir de perpétuer son rang, le jeune noble cherche une débutante à la hauteur de ses attentes impossibles et s'y casse les dents, jusqu'à ce que les sœurs Sharma, Kate (Simone Ashley) et sa cadette Edwina (Charithra Chandran), arrivent d'Inde.

Alors que la série au succès mondial s'apprête à faire son grand retour, Shonda Rhimes évoque une saison 2 plus "immersive" et qui prend quelques libertés par rapport au livre en donnant des origines sud-asiatiques à la famille Sharma. La showrunneuse souligne par la même occasion l'importance de la diversité devant et derrière la caméra.

Quand vous êtes-vous aperçue que la première saison deLa Chronique des Bridgertonétait devenue un phénomène mondial ?

Ça a commencé dès la sortie du programme, pendant les vacances de Noël. J'ai reçu des textos et e-mails de personnes disant avoir vu la série et l'avoir adorée. Et ce n'était pas juste quelques messages, j'ai reçu une quantité incroyable de textos et d'e-mails qui en parlaient. C'était grisant.

Vu le succès phénoménal de la première saison, quelle a été l'approche de l'équipe créative pour la saison 2 ?

On a juste mis la barre plus haut en matière de narration. Lors de la première saison de La Chronique des Bridgerton, on a dû présenter tous les personnages, mais maintenant, le public connaît l'univers dans lequel ils évoluent. Notre objectif est d'attirer le spectateur davantage encore dans notre monde, de lui montrer de plus près ce qui s'y trame, ce qui le fait tourner. Et ça, c'est exaltant.

Grâce à sa distribution inclusive, La Chronique des Bridgertonressemble bien plus à notre monde, c'est un tour de force. Parlez-nous du travail effectué pour parvenir à un casting multiculturel, dites-nous en quoi c'est si important pour l'identité de la série.

Important pour l'identité de la série, sans doute, mais c'est surtout important pour la télévision et les séries en général. Le fait de créer des mondes qui ne ressemblent pas au nôtre, de créer de fausses sociétés où tout le monde a la même apparence, où les gens sont tous de la même couleur, par exemple, voilà ce qui me semble hypocrite. C'est comme si on effaçait les autres. Nous ne voulons effacer personne de l'histoire, jamais. Chez Shondaland, c'est comme ça qu'on procède pour raconter des histoires. C'est bien sûr important pour La Chronique des Bridgerton, mais c'est tout aussi important pour n'importe quelle histoire. Quand on regarde la télévision, on doit voir des gens qui nous ressemblent.

Comment cette diversité s'est-elle reflétée derrière la caméra ?

Chez Shondaland, nous faisons en sorte que l'équipe qui travaille en coulisses soit aussi multiculturelle que les gens qu'on voit à l'image. On s'assure que divers âges soient représentés, tout comme les personnes en situation de handicap. Nous voulons essentiellement que la distribution, les équipes et les scénaristes représentent le monde réel. C'est selon moi la clé d'une meilleure narration, plus authentique, plus complexe. Il faut que les cinéastes reflètent le monde, des gens qui ont plusieurs points de vue sur la société. Le point de vue d'un homme blanc n'a rien de négatif dans l'absolu, mais le point de vue d'une femme de couleur, de cinéastes de couleur, d'artistes de couleur et de scénaristes de couleur, c'est très bien aussi. C'est quelque chose qu'il nous semble essentiel d'ajouter à notre monde.

Dites-nous ce qui vous a poussée à donner des origines sud-asiatiques à la famille Sharma, et comment ses racines indiennes ajoutent de la profondeur à ces personnages.

En réalité, ça a été une décision très facile à prendre. Je voulais que l'univers dans lequel nous évoluons ait autant de facettes que possible, notamment dans la façon dont les gens sont représentés. Montrer des femmes d'Asie du Sud à la peau foncée, s'assurer qu'elles sont représentées à l'écran de façon authentique et fidèle à la réalité, ce sont des choses qu'on ne voit pas assez. Il m'a semblé qu'il était temps d'en montrer autant que possible.

Et je n'étais pas la seule. L'équipe créative était partante, d'emblée sur la même longueur d'onde. Nous avons intégré cette autre culture dans l'histoire afin de souligner l'idée que les valeurs très anglaises de nos personnages ne sont pas nécessairement les seules qui aient droit de cité. Ça se voit, par exemple, dans la réaction de Kate face au thé anglais. C'est un moyen très important d'inclure le monde extérieur dans ce qu'on crée. Netflix compte des spectateurs aux quatre coins du globe, des personnes qui représentent, de fait, le monde entier. Je voulais m'assurer que si vous regardez La Chronique des Bridgerton depuis un autre pays, vous ne vous dites pas : « Ce truc n'a rien à voir avec moi ». Au contraire, la série a quelque chose à voir avec vous : l'humanité de chacun des personnages doit être universelle.

La saison 2 de La Chronique des Bridgerton sera disponible sur Netflix le 25 mars.