Netflix : Soutenir les talents d'Asie du Sud-Est et l'art de la narration dans les séries →

L'Asie du Sud-Est possède une industrie cinématographique riche et florissante qui, ces dernières années, s'est fait remarquer pour la qualité de ses histoires et sa croissance. Nous observons également un intérêt grandissant ainsi que des expérimentations dans l'univers des séries annonçant le développement de nouvelles opportunités et offrant une occasion idéale de créer des espaces d'apprentissage et de partage pour les futurs scénaristes de cette région incroyablement diverse.

C'est pour cette raison que Netflix, en coopération avec l'Infocomm Media Development Authority (IMDA) de Singapour, a organisé un atelier d'écriture de séries accueillant 23 créateurs de Singapour, de Thaïlande et d'Indonésie. Du 21 au 25 février, ce programme exclusif était spécifiquement conçu pour aider les auteurs à affûter leurs talents d'écriture de séries, avec des sessions et rencontres dirigées par des experts de l'industrie ainsi que des scénaristes.

« L'expertise de Netflix dans le domaine de la narration en fait un partenaire naturel du projet de l'IMDA destiné à développer des talents convoités dans une vaste gamme de genres y compris pour des contenus haut de gamme à destination des plateformes OTT », déclare Joachim Ng, en charge du développement de l'industrie des médias au sein de l'IMDA.

Avec le lancement récent de titres du Sud-Est asiatique tels que Bangkok Breaking, Girl From Nowhere, The Whole Truth, Ali & Ratu-Ratu Queens et Mauvaise impression, Netflix est déjà à pied d'œuvre pour faire connaître au reste du monde les histoires extraordinaires que recèle l'industrie du film et de la télévision de la région.

« Nous voulons braquer le projecteur sur les créateurs d'Asie du Sud-Est, et puiser dans le potentiel local d'expertise et de collaboration pour porter ces histoires à la connaissance du monde », déclare Malobika Banerji, directrice des programmes (région ASE). « Nous espérons créer d'autres forums de ce type afin de profiter des connaissances et des conseils des experts de l'industrie. »

Regard d'initié sur la création de séries

Dirigé par le scénariste et producteur Joe Peracchio (Flash), l'atelier proposait des exercices de construction de scènes et des analyses approfondies de séries incontournables telles que Stranger Things et Squid Game.

Qualifiant l'atelier de "source d'enseignements exclusifs sur la création de séries au plus haut niveau", le réalisateur singapourien Ler Jiyuan (Invisible Stories) déclare : « Joe nous enseigne comment fonctionne vraiment une équipe de scénaristes à Hollywood, en toute franchise et honnêteté. Ce sont des connaissances qu'on n'acquiert nulle part ailleurs. »

Les participants ont appris à développer des arcs de personnages et à créer du suspense au cours d'un échange avec Kim Eun-hee (Kingdom) et Park Eun-Gyo (The Silent Sea), deux scénaristes derrière certaines des séries coréennes ayant connu le plus grand succès sur Netflix.

Pour beaucoup, ce fut l'occasion de rappeler, opportunément, la nécessité de valoriser et de prêter attention à la création des personnages.

« En tant que scénaristes, nous écoutons d'abord les histoires que racontent les personnages, avant de les rassembler dans un script », précise Thodsapon Thipthinakorn, scénariste de la comédie romantique à succès thaïlandaise The Con-Heartist. « Si nous réussissons à créer un personnage plein de vie, nous gagnons l'attention du public. »

Et c'est de cette manière que les histoires locales peuvent trouver un écho auprès des publics du monde entier, déclare le réalisateur indonésien Lucky Kuswandi (Ali & Ratu Ratu Queens). « Des ateliers comme celui-ci nous aident non seulement à créer de meilleures histoires », explique-t-il, « mais ils donnent aussi à une nouvelle génération plurielle de cinéastes indonésiens des outils pour faire découvrir au monde les histoires méconnues de notre pays. »

Décrivant les cinq jours de l'atelier comme une expérience de collaboration entre cultures et scénaristes, Joe Peracchio ajoute : « Les créateurs ont besoin de soutien, d'inspiration, de formation continue et de réseaux solides qui favorisent de nouvelles collaborations. Des forums comme celui-ci y contribuent et, qui sait, procurent les outils et les encouragements dont nos scénaristes ont besoin pour continuer à raconter des histoires originales qui touchent le cœur des spectateurs d'une manière nouvelle et profonde. »

Les images peuvent être téléchargéesici. Crédit : Netflix