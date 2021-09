Netflix : Succès garanti ! Découvrez la bande-annonce de la deuxième saison de Sintonia →

São Paulo, le 28 septembre 2021 - La seconde saison de Sintonia, l'une des séries brésiliennes les plus regardées sur Netflix, s'offre une bande-annonce qui promet des invités spéciaux, de nombreux rebondissements et de nouvelles histoires avec de nouveaux personnages. Dans cette saison, Nando (Christian Malheiros) tente toujours d'assumer les rôles à la fois de "boss" et de chef de famille. Rita (Bruna Mascarenhas) cherche quant à elle à suivre une meilleure voie et à protéger ses amis, et Doni (Jottapê) rêve d'une carrière ambitieuse. Ajoutez à cette jolie distribution les apparitions de MC Kevinho ou encore de DJ Alok, et le succès de Sintonia est garanti !

Outre sa participation à la série, Alok, DJ et producteur de musique, signe également la production d'un nouveau morceau pour la saison et déclare : « Je regardais déjà la série, j'ai donc été ravi d'être invité à la rejoindre. C'est très gratifiant de constater que le funk conquiert chaque jour de nouveaux espaces, qu'il permet à de nombreuses personnes de réaliser leurs rêves et qu'il inspire de nouveaux talents. »

Les aventures de Doni, Nando et Rita se poursuivent sur Netflix dès le 27 octobre. Suivez le quotidien des trois adolescents qui tentent de relever de nombreux défis sans jamais oublier d'où ils viennent ni la solide amitié qui les unit.

Ces nouveaux épisodes mettront également en scène Fanieh, Gabriela Mag, Bruno Gadiol et Marat Descartes. Produite par Gullane, la série est coproduite par KondZilla Filmes. Sintonia est inspirée d'une idée originale de KondZilla et a été créée par KondZilla, Felipe Braga et Guilherme Quintella. La série est dirigée par KondZilla, et la réalisation des épisodes est assurée par Johnny Araújo, Daniela Carvalho, Gabriel Zerra et Thiago Eva.

Le Brésil à l'écran

Sintonia est l'une des productions brésiliennes qui sortiront cette année sur Netflix. En effet, entre juillet et décembre, divers contenus brésiliens originaux et inédits seront disponibles chaque mois en exclusivité sur notre service de streaming. Séries de fiction, documentaires, films, émissions de téléréalité : quels que soient le genre et le format de ces nouvelles histoires brésiliennes, il y en aura pour tous les goûts et pour toutes les humeurs !

À propos de Netflix

Avec au-delà de 209 millions d'utilisateurs payants dans plus de 190 pays profitant de séries, documentaires et films dans une multitude de genres et de langues, Netflix est le leader mondial du divertissement en streaming. Grâce à un forfait sans engagement, les abonnés Netflix bénéficient d'un accès illimité aux programmes, où et quand ils le souhaitent, sur les écrans connectés. Les utilisateurs peuvent regarder, suspendre et reprendre la lecture de leurs programmes à tout moment, sans aucune publicité.

À propos de KondZilla

Derrière KondZilla se cache Konrad Dantas, un garçon issu d'un quartier pauvre de Guarujá, dans l'État de São Paulo. Konrad a démarré dans la vie en produisant des vidéos de musique funk avant de donner naissance à la plateforme de communication numéro un auprès des jeunes des favelas brésiliennes. Plus qu'un succès retentissant sur YouTube (sa chaîne réunit plus de 64 millions d'abonnés et enregistre plus de 34 milliards de vues) Kondzilla est une société qui a fêté son 10e anniversaire en 2021 et qui entretient de solides relations avec les principaux acteurs média actuels que sont Facebook, Spotify et TikTok. Konrad Dantas structure ses activités autour de quatre entités. KondZilla Filmes est responsable de la conception et de la production de clips et de fictions, dont Sintonia, la série la plus populaire au Brésil en 2019. KondZilla Records, cofondée avec Marcelo Portuga, gère non seulement les plus grands artistes funk du Brésil tels que Kevinho, MC Kekel, Lexa, MC Fioti et Jottapê, mais produit également le festival KondZilla et Bloco do KondZilla. Son entité Licensing se charge quant à elle de la vente de produits tels que des coques de téléphones portables, des casquettes et des fournitures scolaires tandis que KondZilla Portal diffuse des informations et du divertissement dans les favelas. Konrad Dantas n'a qu'une mission : produire du contenu de qualité et faire passer son message de manière naturelle et enthousiasmante.

À propos de Gullane

Gullane est l'un des plus grands producteurs et promoteurs sur le marché de l'audiovisuel au Brésil ainsi que l'un des principaux exportateurs indépendants. Fondé en 1996 par les frères Caio et Fabiano Gullane, son catalogue contient plus de 50 films distingués au plan national et international et 30 séries pour la télévision et les plateformes numériques. Parmi les titres produits, citons Carandiru, La Bête à sept têtes,L'année où mes parents sont partis en vacances, la franchise Jusqu'à ce que la chance nous sépare, Une seconde mère, Comme nos parents, Bingo, les séries Alice et Hard (HBO), les saisons 1 et 2 d'Unidade Básica (Universal Channel), Carcereiros (Globoplay), Irmãos Freitas (Space et Amazon Prime), Personne ne regarde et Boca a Boca (Netflix). Gullane a remporté plus de 500 récompenses et nominations dans des festivals de cinéma et de télévision au Brésil et dans le monde entier, notamment à la Mostra de Cinema, au Festival do Rio, à Cannes, à Venise, à Berlin, au Sundance, à Toronto, au MIPTV et aux Emmy Awards.