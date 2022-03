Netflix : Tous les nouveaux jeux mobiles disponibles sur Netflix en mars →

Les Jeux Netflix sont désormais disponibles sur appareils Android et iOS. Pour y accéder, vous avez simplement besoin d'un abonnement Netflix (sans publicité, frais supplémentaires ni achats intégrés). Que vous ayez subitement envie de vous amuser dans un casual game, ou de vivre une expérience immersive au cœur de vos histoires préférées, profitez d'un vaste choix de jeux mobiles, sans compter les nouveaux titres qui débarquent ce mois-ci, dont This is a True Story (Frosty Pop),Shatter Remastered (Pik Pok), et Into the Dead 2: Unleashed (Pik Pok).

Vous pouvez télécharger les jeux directement depuis l'application mobile Netflix le jour de leur sortie à 14 h PST (22 h, heure française), ou directement depuis l'App Store ou Google Play Store à 10 h PST (18 h, heure française), pour les plus impatients. Pour trouver ces jeux :

Les utilisateurs de mobile Android verront apparaître une section Jeux dédiée et un onglet où sélectionner les jeux à télécharger de leur choix.

Les utilisateurs de mobile iOS verront apparaître une section Jeux dédiée où sélectionner les jeux à télécharger de leur choix.

Les utilisateurs de tablette verront apparaître une section Jeux dédiée et un menu déroulant de catégories où sélectionner les jeux à télécharger de leur choix.

This is a True Story(22 mars)

Voici une statistique saisissante : 771 millions de personnes n'ont pas accès à une eau potable propre et saine. En collaboration avec charity: water, une organisation à but non lucratif qui apporte de l'eau potable propre et saine aux habitants de pays en voie de développement, Frosty Pop a créé ce superbe jeu de réflexion narratif afin de partager l'histoire vraie de la lutte quotidienne d'une femme subsaharienne pour fournir de l'eau à sa famille. Inspiré de faits réels et d'entretiens, ce jeu de rôle permet aux joueurs d'explorer un sublime paysage peint à la main tout en survivant à une tempête, en capturant des braconniers et en se liant d'amitié avec une chèvre ! L'aventure et la connaissance vous attendent à chaque tournant. Anecdote : L'équipe de charity:water s'est rendue dans des pays d'Afrique subsaharienne plusieurs fois ces dernières années afin de rencontrer les héroïnes dont l'histoire a inspiré les expériences proposées dans le jeu.

Shatter Remastered(22 mars)

Jeu de casse-briques rétro combinant le meilleur de l'action avec des rebondissements surprenants et des combats de boss époustouflants. Shatter Remastered est une version mise à jour de Shatter™, le jeu primé de Sidhe sorti en 2009 sur Playstation 3. Largement reconnu comme le jeu qui a redéfini le genre du casse-briques, Shatter Remastered propose des dizaines de niveaux originaux remplis de défis physiques renversants, de bonus, de combats de boss et d'attaques spéciales : une prise en main facile, mais une maîtrise plus difficile à atteindre. Cette version actualisée et optimisée pour appareil mobile offre des tableaux de classement internationaux vous permettant de voir où vous vous situez par rapport aux meilleurs casseurs de briques du monde entier. Anecdote : La bande-son de Shatter a été composée par le musicien néo-zélandais Module et comporte environ 90 minutes de musique électronique originale.

Into the Dead 2: Unleashed(diffusion prochaine)

Dans ce mix ultime entre jeu de tir et runner, dégainez plus vite que votre ombre pour sauver votre famille et échapper à l'apocalypse zombie ! Dans cette suite du jeu de zombie à succès Into the Dead, des joueurs armés doivent combattre, en terrain hostile, une menace grandissante. Personne n'est à l'abri et tous les coups sont permis pour survivre. Tranchez, fauchez, éliminez les morts-vivants ! Ce jeu propose de nombreux chapitres bourrés d'action, des dizaines de niveaux (champs de pétrole et bases militaires, entre autres) et des centaines de défis (forêts en feu et sommets enneigés sont au programme). Les joueurs peuvent également déverrouiller et améliorer des armes de mêlée, des armes à feu, des explosifs et plus encore ! Anecdote : **À venir**